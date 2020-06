Este fin de semana, un video de la supuesta simulación de vacunación de una ministra australiana se viralizó en Facebook. Solo una publicación del 21 de junio se compartió más de 4.000 veces.

“Aquí vemos cómo la ministra de Australia promueve la vacuna que ni ella misma se aplica, solo es para la gente ignorante que no quiere darse cuenta del engaño mortal que se avecina con la jornada de vacunación”, decía el texto de la publicación. Sin embargo, aunque las imágenes de la jeringuilla sin usar son reales, las afirmaciones son falsas.

Annastacia Palaszczuk sí se vacunó en esa ocasión. La grabación viral era una toma de apoyo y podemos demostrarlo.

Otras de las publicaciones que difundieron el video indicaban que “a la ministra de Australia” no le inyectaban nada, porque la vacuna “era portadora del virus”. “Que no te engañen con la COVID-19″, alertaba. Esa versión no se viralizó.

La mujer que aparece en el video es Annastacia Palaszczuk, premier del estado de Queensland. El primer ministro del país se llama Scott Morrison. El martes 28 de abril la política australiana recibió la vacuna frente a las cámaras como parte de una campaña de vacunación contra la gripe. Pero como eso fue muy rápido, el camarógrafo le pidió una toma de apoyo. En la segunda grabación, la jeringa conservaba el capuchón.

Y ese segundo clip fue el que se viralizó.

Esto fue revelado por 7News, el medio de comunicación dueño de las imágenes viralizadas en redes sociales, cuya versión encontramos a través de una búsqueda por imágenes. Para demostrarlo, compartieron el video completo en sus redes sociales. Esto incluyó tanto la grabación de la vacunación real como la simulada (el segundo clip).

Por otro lado, la premier solo incluyó un extracto del primer video en su cuenta de Twitter.

Con esto, descartamos que la política australiana haya fingido su vacunación contra la gripe.

“Las vacunas son seguras porque pasan por varias fases”, explicó el doctor Eduardo Verne Martin, del Hospital Cayetano Heredia. De acuerdo al medio, primero se prueba su eficacia en laboratorio y en animales. En una segunda etapa, se requieren adultos sanos voluntarios para obtener resultados en humanos. En la tercera, se valora su seguridad y eficacia. Después de eso, recién está lista para venderse en farmacias.

Cuando ya es de libre circulación los laboratorios siguen realizando pruebas para encontrar si hay reacciones adversas al medicamento.

Conclusión

Aunque el video de la ministra del estado de Queensland, Australia, es real, se trata de una toma de apoyo. La política sí se vacunó para prevenir la gripe. Por lo tanto, consideramos que las publicaciones virales señaladas son falsas.