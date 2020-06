Un video en el que un ciudadano de acento mexicano indicaba que Australia se había librado de la COVID-19 gracias a la ivermectina se viralizó en Facebook. La publicación del 18 de junio fue compartida más de 450.000 veces y recibió unas 124.000 reacciones en solo cuatro días.

“Vamos a analizar a Australia, que está usando la ivermectina. Ellos tienen cero muertes. Llevan semanas y semanas con cero muertes”. (...) “Australia garantiza el 100 % de la efectividad de este tratamiento”, asegura. Esto es falso.

Video mezcla hechos con afirmaciones falsas.

La ivermectina no “garantiza” la recuperación de pacientes y ya se usa en Perú

En declaraciones para La República, Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú, comentó que la ivermectina no garantiza la recuperación de un paciente y su impacto depende de que se administre en el momento adecuado.

“La ivermectina se utiliza en la primera etapa, en las primeras semanas”, señaló. “No antes, porque no previene, y no después, cuando ya no es efectiva”. Describió a este medicamento como una “ayuda” para el paciente.

Detalló que en la primera etapa se suele usar hidroxicloroquina e ivermectina; en la segunda (cuando el paciente ya está intubado), dexametasona. Cabe precisar que esta última tampoco es “la cura”, como lo explicó ColombiaCheck. En la etapa más grave se utilizan otros medicamentos.

Verificador consultó cuál había sido el factor que posibilitó la recuperación de pacientes de COVID-19 en Perú y el también especialista en enfermedades infecciosas y tropicales explicó que se debía a un diagnóstico temprano. Entre los signos de alarma enumeró la fiebre persistente, el dolor en el pecho (parte delantera), confusión y agitación. Además, dedos y labios “morados”.

En realidad, el video viral sobre el uso de este medicamento en Australia hace referencia a un estudio en laboratorio. Tal como lo explicamos en una verificación anterior, se trata de “The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro”, un artículo alojado en Science Direct.

El experimento en laboratorio, que no ha sido replicado en humanos, concluyó que la concentración utilizada de ivermectina fue “capaz de lograr una reducción de ~ 5.000 veces en el virus a las 48 horas en cultivo celular”. Es decir, inhibía la acción del SARS-CoV-2. Por un sentido de urgencia y necesidad (”esperar evidencia científica sería esperar un año, tiempo que no tenemos”, dijo el ministro de Salud a RPP) y a pesar de que no existía una investigación concluyente, el Gobierno peruano decidió autorizar el uso del medicamento desde mayo del 2020 (Resolución N° 270-2020-MINSA).

“En base a la discusión del documento, aún cuando el nivel de la evidencia es bajo, con la opinión mayoritariamente a favor de los miembros del grupo, se pone a consideración de los médicos tratantes las siguientes pautas de tratamiento”, inició la resolución. La información señalaba la hidroxicloroquina y la ivermectina para casos leves. Para moderados o severos, el fosfato de cloroquina, la hidroxicloroquina junto a la azitromicina y otras presentaciones de ivermectina.

De acuerdo a la información recopilada por La República Data, el 31 de mayo se registró el pico más alto de contagios (8.805). La cantidad de pacientes de COVID-19 ha disminuido a la fecha, pero todavía no lo suficiente.

Australia no “garantiza” el uso de ningún medicamento

En el video, el hombre afirmó que solo “es un mensajero” y que el uso de la ivermectina fue garantizado por Australia, pero el Gobierno australiano no ha avalado el uso de ningún medicamento en particular.

“Actualmente no hay tratamiento para COVID-19. (...) En este momento, la Administración de Productos Terapéuticos no ha aprobado ningún medicamento para tratar COVID-19 en Australia”, indicó la página web oficial del Departamento de Salud australiano.

Algunos tratamientos están siendo usados para tratar la COVID-19, pero su uso (orientado hacia otras enfermedades) no está aprobado específicamente para el nuevo coronavirus.

El discurso del ciudadano vestido de blanco daba a entender que la ivermectina es la razón por la que no hubo muchas muertes en Australia (102, según la Universidad Johns Hopkins). Esto es falso por dos motivos: el Departamento de Salud australiano autorizó más medicamentos para el tratamiento de la COVID-19, con “evidencia muy limitada”, y el Gobierno implementó una estrategia que incluyó medidas de distanciamiento social, según la Agencia Anadolu.

Lista de medicamentos que viene siendo utilizada en Australia para tratar la COVID-19.

“El método australiano (...), según La Tercera, se basó en buscar un punto medio entre el confinamiento de la población y permitir que siguieran las actividades esenciales”.

Por otro lado, tal como señaló Animal Político, la población del país ubicado en Oceanía es menor. Hasta el 2018, Australia tenía poco menos de 25 millones de habitantes. Perú, 31.9 millones.

La eficiencia de los sistemas de salud de ambos países también se diferencian de forma abismal. Según el medio La República, de Colombia, de un total de 56 países evaluados en un informe presentado por Bloomberg en el 2018, Australia quedó en noveno lugar. Perú ocupó el puesto 36 y México el 20.

De acuerdo a un análisis de Convoca, en el caso peruano “no se cumple esa correspondencia entre gasto público y los buenos resultados en salud”. Por eso, no es posible afirmar que solo un medicamento sea el factor principal de recuperación.

La automedicación que el hombre recomienda puede ser riesgosa

Además, la automedicación (recomendación del hombre de blanco que no incluimos en esta nota) es riesgosa tanto por los efectos que puede tener en la salud, como por los daños colaterales a la sociedad. Por ejemplo, en Australia limitaron la cantidad de medicamentos que se podía comprar por persona para evitar el desabastecimiento.

En ese sentido, médicos de Loreto desaconsejaron el “uso no supervisado de hidroxicloroquina e ivermectina”, reportó Ojo Público, debido a que pacientes llegaron a consulta con reacciones adversas.

En algunos casos, los pacientes que optaron por aplicarse la ivermectina de uso veterinario experimentaron reacciones necróticas, indicó Carlos Celis Salinas, médico infectólogo del hospital regional de Loreto, según el medio. Las dosis y presentaciones para uso humano son distintas.

Límites a venta de medicamentos en Australia.

Las mascarillas no causan hipoxia

El ciudadano del video también aseguró que la mascarilla impide la correcta circulación del aire, algo que ya ha sido desmentido por varios profesionales de la salud, entre ellos, el doctor Hebert Cuenca, miembro de la Sociedad Peruana de Neumología. De hecho, ese instrumento está diseñado para impedir el paso de los fluidos, pero no de los elementos gaseosos.

Conclusión

No hay pruebas que permitan afirmar que la ivermectina garantice la cura del nuevo coronavirus. El plan estratégico de Australia para luchar contra la COVID-19 también incluyó medidas de distancia social.

Aunque Perú fue uno de los primeros países de la región en aplicar la cuarentena y en los últimos meses recomendó medicamentos como la ivermectina, aún no obtuvo resultados satisfactorios contra la pandemia. Las posibles causas han sido expuestas por medios como BBC, CNN, Infobae y El Confidencial.