“Increíble, pero cierto”. Así califica un nuevo viral la supuesta “alteración” de las pruebas serológicas, comúnmente conocidas como pruebas rápidas (PR), en una campaña de despistaje realizada en el mercado Jorge Chávez, uno de los principales centros de abastos en el distrito de Santiago de Surco.

“Las pruebas rápidas no sirven y vienen manipuladas para dar positivo por COVID-19”, afirma la publicación. Sin embargo, Verificador encontró una serie de falsedades en el contenido del viral que, hasta el 24 de junio, ha sido compartido en 415 ocasiones.

Es falso que el mercado Jorge Chávez haya cerrado por gran cantidad de contagios de COVID-19

De acuerdo con el texto de la publicación, “el día 8 de junio del 2020, en el mercado Jorge Chávez de Santiago de Surco, se hicieron pruebas rápidas con el costo de S/ 100 por persona a todos los comerciantes para hacer su descarte sobre COVID-19”.

Una búsqueda en las redes sociales del municipio del distrito arroja que sí se realizó una campaña de pruebas serológicas a las afueras del local ubicado en la cuadra 8 de la Av. Jorge Chávez, pero no en la fecha que afirma el viral, sino al día siguiente, 9 de junio.

Asimismo, en declaraciones para La República, la Municipalidad de Santiago de Surco manifestó que esta campaña fue concertada únicamente entre la Asociación del mercado Jorge Chávez y Dafi Salud.

Según la publicación, “casi todos” los comerciantes que pasaron por la prueba rápida dieron positivo, lo que habría forzado el cierre del local para permanecer “quince días encerrados en sus casas”. Esto es falso.

Verificador intentó contactarse reiteradamente con la red de policlínicos para consultar los resultados de la campaña, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, Florentino Pino Raymundo, vicepresidente de la Asociación del mercado Jorge Chávez, descartó que el centro de abastos fuera clausurado luego de que los comerciantes dieran positivo para coronavirus.

En comunicación con la Unidad de Respuesta Periodística Inmediata (URPI) de La República, el dirigente rechazó “categóricamente esta mala información”. “Debo decir que ahorita en nuestro mercado todos estamos trabajando con 100 % pruebas negativas para COVID-19, es decir completamente sanos”, señaló.

El propio Pino Raymundo confirmó que el viral tergiversa lo sucedido en el mes de mayo cuando el mercado se vio obligado a cerrar desde el día 15 hasta el 29. “[En] el momento que se decretó el estado de emergencia, solo podían vender los locales de primera necesidad, pero algunos de nuestros asociados no acataron esta norma y abrieron a escondidas los rubros que no debían atender. (...) Esa es la razón de la clausura del mercado”, aclaró.

Por otro lado, el viral asevera que “varias personas se hicieron luego la prueba molecular (...) y salieron negativo” esa misma tarde, lo que también es descartado por Florentino Pino. “Para reaperturar cumpliendo los protocolos pasamos la prueba del COVID-19, cerca de 200 trabajadores, el día 22 de mayo. El resultado de esta prueba sale [que] el 20 % [de asociados arrojaron] positivo”, aseguró.

Asimismo, relató para URPI que, posteriormente, un grupo distinto de 80 asociados pasó por otra prueba que tuvo como resultado un total de 23 % de casos positivos. Así, se refuta la versión que “denuncia” que la mayoría de los comerciantes se encontraban contagiados.

El vicepresidente de la Asociación del mercado Jorge Chávez recalcó que, para que el establecimiento pueda volver a funcionar, se tomaron las medidas correspondientes, es decir, el ordenamiento de los rubros de atención de los negocios y la renovación de sus protocolos de bioseguridad de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud y el municipio de Santiago de Surco.

Es incomprobable que Tanzania “haya descubierto que las pruebas rápidas daban positivo hasta en animales”

Como uno de sus sustentos adicionales, el viral propone el supuesto “hallazgo” del Gobierno de Tanzania “a espaldas de la OMS” de que “las pruebas rápidas daban positivo hasta en animales”.

Verificaciones anteriores, como la de La Silla Vacía, especificaron que, en efecto, es cierto que la administración del presidente del país africano John Magufuli afirmó haber enviado muestras provenientes “de una papaya, una codorniz y una cabra” a un laboratorio y que estas dieron positivo para el SARS-CoV-2, pero que también organismos internacionales cuestionaron estos resultados.

Por un lado, Matshidiso Moeti, director de la Organización Mundial de la Salud para África afirmó que se encontraban convencidos de que “las pruebas (...) no están contaminadas por el virus” y que no estaban de acuerdo con las declaraciones de Magufuli, quien aseguraba a los tanzanos no preocuparse porque “la gripe siempre ha estado ahí y esto es solo un paso más”.

La misma reacción tuvo John Nkengasong, director de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) en África. El funcionario sostuvo que “Tanzania está usando la misma prueba que todos [los demás países del continente]”, por lo que consideraba improbable que los “fallos” se den solo en esa nación.

Por ello, al tener como única evidencia a su favor sus mismas declaraciones, Snopes califica como incomprobable el que John Magufuli haya “encontrado” que las pruebas “sean alteradas”.

Conclusión:

Es falso que el cierre del mercado Jorge Chávez se haya dado en las condiciones que afirma la publicación. El establecimiento cerró en una fecha anterior a la denunciada y por motivos ajenos a la cantidad de casos positivos entre sus asociados. Asimismo, las pruebas serológicas fueron realizadas a dos grupos diferentes en distintos momentos y ambas campañas resultaron con menos del 25 % de contagiados en cada una, por lo que se descarta que las pruebas rápidas “hayan sido alteradas”, como sugiere el texto. Por lo tanto, calificamos este viral como falso.