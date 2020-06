Desde que el Estado actualizó la lista de empresas beneficiadas por el Programa de Garantías del Gobierno Nacional “Reactiva Perú” el último 29 de mayo, circulan en las redes sociales distintas afirmaciones sobre la “donación” de 40 millones de soles para el Grupo El Comercio (GEC) por parte de la ministra de Economía y Finanzas María Antonieta Alva.

Una publicación compartida originalmente por la Asociación Cultural Ágora Popular de la Plaza San Martín el 16 de junio sostiene que la titular del Ministerio de Economía y Finanzas destinó esta suma de dinero al conglomerado de medios “para reactivar su economía”.

Sin embargo, una revisión de la relación publicada en el portal estatal gob.pe/institucion/mef/campañas/1159-reactiva-peru permite ver que el monto aproximado de S/ 40 millones recibido por el Grupo El Comercio corresponde al crédito avalado por el Gobierno como parte de este programa.

La publicación que, hasta el jueves 18 de junio ha sido compartida más de 300 veces, asegura que el Grupo El Comercio se valió de “América, Canal N, Correo, Perú 21, Trome” y otros medios de comunicación para ser beneficiado con esta suma de dinero.

De acuerdo al organigrama que se encuentra en la propia página web oficial del GEC, las siguientes empresas forman parte de su holding:

De todas ellas, cuatro aparecen en el cuadro de beneficiarios de Reactiva Perú publicado por el Estado. La EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A., que incluye a los diarios El Comercio, Perú21, Gestión y Trome, recibió un préstamo de S/ 10 millones. Por otro lado, la COMPAÑÍA PERUANA DE RADIODIFUSION S.A., que opera América Televisión y Canal N, fue beneficiaria del mismo monto. En tercer lugar, ORBIS VENTURES S.A.C. fue acreedora de S/ 4,790,993; mientras que PRENSMART S.A.C., de S/ 4,760,000 soles (ambas vinculadas al diario Correo y Quiosco Perú, respectivamente).

La suma de todos los créditos del fondo Reactiva Perú destinados para las empresas del Grupo El Comercio asciende a S/ 29,550,993. No obstante, la compañía AMAUTA IMPRESIONES COMERCIALES, cuya razón social no está consignada como una Sociedad Anónima Cerrada en su página web, pero sí en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, recibió un monto de S/ 9 millones.

En total, las empresas del Grupo El Comercio recibieron más de 38 millones y medio de soles. Fuente: Lista de empresas beneficiadas Reactiva Perú.

Si se toma en cuenta la adición del valor percibido por esta empresa, la cantidad de dinero recibida por el Grupo El Comercio resulta en un total de S/ 38,550,993, millón y medio menos de lo que afirma la publicación compartida en redes sociales.

Reactiva Perú es administrado por la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE). Fuente: portal web del Ministerio de Economía y Finanzas.

El texto, además, indica que los 40 millones de soles fueron entregados “sin garantía y con año de gracia”. Es verdad que se otorga un periodo de 12 meses después de los cuales empezará el pago del crédito a través de 24 cuotas mensuales para todos los solicitantes del programa. Cabe precisar que el Estado garantiza un porcentaje de todos los préstamos que, en el caso de las distintas empresas del Grupo El Comercio, alcanzaría el 80 % para la Empresa Editora El Comercio, Amauta Impresiones Comerciales y la Compañía Peruana de Radiodifusión; y el 90 % para Orbis Ventures y Prensmart.

Créditos por Empresa (En S/) Garantías (%) Hasta 90,000 98% De 90,001 a 750,000 95% De 750,001 a 7´500,000 90% De 7’500,001 a 10’000,000 80%

Conclusión

El monto exacto recibido por el Grupo El Comercio corresponde a S/ 38,550,993 y no a S/ 40 millones como lo sugiere el viral. Asimismo, la responsabilidad directa de la entrega de la suma de dinero recae en el COFIDE, institución encargada de administrar el programa, y en los bancos, quienes determinan qué empresas califican para acceder al préstamo solicitado, mas no en la ministra de Economía María Antonieta Alva. Es preciso recalcar que el fondo Reactiva Perú es un programa que consiste en la entrega de líneas de crédito por parte de las entidades bancarias respaldadas por el Gobierno y no en una donación. Por lo tanto, calificamos la publicación como falsa.

