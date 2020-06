Vía Facebook se compartió un artículo sobre la sede central de la Iglesia católica romana. “El Vaticano, accionista mayoritario de la mayor industria de armamento del mundo”, rezaba el titular. La nota viral mostraba la fotografía de un recorte de prensa en español.

El artículo viral de The great cosmic puzzle publicado en el 2018 —que citaba una nota del 2012 de la revista digital Despertares como fuente— recibió más de 7.900 interacciones en Facebook, como encontramos gracias a CrowdTangle. Solo uno de esos post fue compartido unas 2.500 veces en menos de 10 días.

Artículo es del 2018, pero fue viralizado nuevamente en el 2020.

La publicación más compartida fue publicada el 9 de junio.

“Tal vez pocas personas saben que la fábrica de armas Pietro Beretta Ltda. (la mayor industria de armamentos en el mundo) es controlada por el Holding SpA Beretta y el accionista mayoritario de la Beretta Holding SpA, después de Gussalli Ugo Beretta, es el IOR (Instituto para las Obras de Religión [comúnmente conocido como Banco del Vaticano]) institución privada, fundada en 1942 por El Papa Pío XII y con sede en la Ciudad del Vaticano”, decía el encabezado de ambos artículos.

Este bulo fue desmentido por el blog Elentir, ACI Prensa y la misma empresa. Elentir informó que el recorte de prensa corresponde a Diario Extra y fue publicado el 27 de julio del 2012. Sin embargo, había aparecido antes, el 11 de febrero, en Cronache Laiche sin consignar ninguna fuente. El 23 del mismo mes, según esta verificación, el medio laico comunicó que “no había recibido confirmación oficial de las partes directamente involucradas” e incluyó una nota aclaratoria de la empresa, donde esta negaba las acusaciones.

Beretta desmintió ser financiada por el Vaticano

En el 2012, la empresa de armamento sostuvo un intercambio en las redes sociales descartando la veracidad del artículo, tal como lo encontramos gracias a una búsqueda avanzada en Twitter.

“¿Niega que el Banco del Vaticano tenga acciones en su empresa?”, preguntó una usuaria. “Sí, lo negamos”, enfatizó la cuenta oficial de Beretta en Estados Unidos.

“Corrección: la información sobre Beretta y el Vaticano es incorrecta. Los documentos muestran que los únicos accionistas son la familia Beretta”, señaló la compañía en abril del 2012.

La compañía de armas indicó que la información que circulaba era incorrecta.

Ese mismo año, un periodista de la Catholic News Agency (ACI Prensa) preguntó sobre el tema a la edición en Estados Unidos y recibió la misma respuesta. Además, dos plataformas de fact-checking italianas (Pagella Política y Bufale) señalaron que Beretta emitió un comunicado indicando que era una “empresa familiar”.

La fábrica Pietro Beretta no es “la mayor industria de armamentos del mundo”

Ya en el 2012, la clasificación elaborada por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI, por sus siglas en inglés) no contemplaba a la italiana Fabbrica D’Armi Pietro Beretta S.p.A. (nombre oficial) dentro del top diez, como lo señaló Elentir.

Revisamos la base de datos de SIPRI sobre la industria de armas y encontramos que dicha empresa, en el 2012, no era parte de los 100 primeros productores de armamento del mundo. Tampoco aparecía en el último informe The Sipri Top 100 Arms-producing and military services companies, 2018. De hecho, la única compañía italiana incluida entre las primeras 20 era Leonardo (anteriormente Finmeccanica).

SIPRI Top 100 armas 2018.

Por lo tanto, es falso que algún accionista mayoritario de la fábrica Pietro Beretta pueda ser considerado (solo en base a esas acciones) “el financista de la mayor industria de armamento mundial”.

Fotografía que acompaña publicaciones del 2012 ha sido sacada de contexto

Con ayuda de la herramienta Who Post What encontramos uno de los post más antiguos en Facbook, publicado el 23 de febrero del 2012. En él, se ve a un integrante de la Iglesia católica sostener un arma. De acuerdo a Bufala, el que aparece es Józef Glemp en el museo de la Guerra Fría en Virginia.

Conclusión

El bulo, originado en el 2012, carece de sustento. Además, la empresa involucrada lo ha negado, ya que era de administración familiar. Por lo tanto, calificamos las publicaciones virales sobre el Vaticano como falsas.