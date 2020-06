Dos imágenes con las fotografías del congresista Daniel Urresti, portavoz de Podemos Perú, y el legislador elegido por el Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), Wilmer Cayllahua, se viralizaron en Facebook a inicios de junio.

Ambas indicaban que el Congreso peruano había presentado un proyecto de ley para “eliminar antenas 5G”. Una de las publicaciones con la foto de Daniel Urresti, del 9 de junio, fue compartida más de 3.000 veces en cinco días y obtuvo 6.000 reacciones. Otra similar se compartió unas 6.500 veces en el mismo periodo de tiempo. Una respuesta más modesta recibió un post con la imagen del congresista de Frepap, publicado al día siguiente, compartido poco más de 900 veces.

Publicación viral del 9 de junio sobre el Congreso y 5G.

Post son de la primera quincena de junio.

Imagen del 10 de junio no afirmaba nada, pero el texto de la publicación sí.

El término 5G hace referencia a la quinta generación de redes móviles, es decir, una evolución de las actuales 4G LTE. “El teléfono tendrá una conexión más rápida: será unas 10 veces más veloz que 4G” aseguró la CNN en un artículo explicativo.

Buscamos entre los proyectos de ley del Congreso de la República y el término “5G” nos arrojó cuatro resultados: dos hojas de vida, un foro en el que se habló de la experiencia tributaria en el área de la tecnología y un evento sobre el quechua. Ninguno de ellos correspondía a una iniciativa legislativa en contra de la tecnología de quinta generación.

Búsqueda en el portal del Congreso de la República.

Congresistas no tienen relación con iniciativas legislativas “en contra” de la red 5G

Nos comunicamos con el área de prensa del congresista Daniel Urresti, desde donde descartaron que el legislador o algún miembro de la bancada Podemos haya presentado una iniciativa similar. Nos señalaron que uno de los últimos proyectos de ley sobre Internet de banda ancha estuvo a cargo de la parlamentaria Cecilia García. El PL 5398/2020-CR proponía la modificación de la Ley N.° 29904 para que las operadoras garanticen un 90 % de la velocidad contratada por los usuarios.

También llamamos a Pedro Inga, secretario del Frepap. “No hay ningún proyecto de ley sobre eso”, afirmó. Ni Wilmer Cayllahua ni ningún otro integrante del FREPAP están relacionados.

No hay redes 5G en el Perú, ni transmiten virus

En los últimos meses, la ciudadanía se ha visto expuesta a desinformación sobre el 5G. Por ejemplo, se difundió que habían desmontado una “antena de tecnología 5G” en Miraflores, cuando eso era falso. Las imágenes correspondían al 2019.

También se iniciaron rumores acerca de que eran dañinas para la salud, lo que desmentimos en una verificación anterior. Además, esto fue calificado como falso tanto por expertos en tecnología como por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).

“Basta ya de los mitos de que las antenas de telecomunicaciones dan cáncer o enfermedades. Inclusive que estas tienen que ver con la pandemia del coronavirus. No existe investigación científica que sustente en modo alguno que las antenas tienen alguna relación con el cáncer, el coronavirus o cualquier otra enfermedad”, afirmó Patricia Diaz, directora de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones del MTC, de acuerdo a una nota de prensa publicada el 11 de junio del 2020.

Aclaró que, además, ni siquiera existen antenas de redes 5G en el Perú. La funcionaria también lo explicó en TV Perú de acuerdo a un video publicado el 14 de junio.

“Así como no se puede transmitir un organismo vivo o un microorganismo a través de las emisiones electromagnéticas, el virus no se puede propagar a través de quinta generación (5G) o cuarta generación (4G)”, declaró Lucas Gallito, director de Políticas Públicas de GSMA, a Latina.

Por otro lado, en Inglaterra, un hombre fue condenada a tres años de cárcel por incendiar una antena de Internet móvil 5G, al creer en las teorías de conspiración, según la BBC.

Conclusión

No hay ningún proyecto de ley en el Congreso para impedir la instalación de antenas de redes 5G. Según el MTC y expertos en tecnología, estas no afectan la salud. Por otro lado, en el Perú aún no se ha instalado este servicio de quinta generación.