Un artículo afirma que un reciente estudio ha confirmado que los niños sin vacunar tienen menos probabilidades de contraer enfermedades que aquellos que han sido vacunados.

“Los niños no vacunados tienen mejor salud que sus compañeros vacunados, dice estudio”, se lee en el titular.

La publicación afirma que los niños no vacunados tienen mejor salud que los vacunados.

La muestra no es del total de niños

Sin embargo, este artículo omite detalles que la investigación realizada por el biólogo Brian Hooker y Neil Miller advierten en su estudio.

Por ejemplo, en la nota afirman que la investigación abarcó a los niños “en todo Estados Unidos”, lo cual no es cierto porque este estudio contó con una muestra principal de 2.047 menores de edad y con muestras secundarias, que sumadas comprenden a 4.821 niños de tres consultorios médicos diferentes.

Cabe señalar que esta muestra no es representativa teniendo en cuenta que se seleccionaron a personas nacidas entre el 2005 y el 2015, que en total sobrepasan los más de 51 millones de niños, por lo que la investigación solo cubre el 0.004 %.

Además, la proporción de los niños vacunados es mayor a los niños no vacunados analizados en el estudio, el 69.1 % (vacunados) frente al 30.9 % (no vacunados).

Por ello, los investigadores manifiestan que se deben realizar más estudios para establecer una conclusión determinante. “Se necesitan más estudios para comprender el espectro completo de los efectos sobre la salud asociados con la vacunación infantil”, indican.

Es posible que los niños ‘no vacunados’ hayan recibido vacunas

Asimismo, la nota argumenta que se realizó una comparación entre niños vacunados y no vacunados. “Un estudio comparó los resultados de salud de los lactantes y niños vacunados versus no vacunados en todo Estados Unidos”, señala.

No obstante, no precisan que dentro del grupo de niños ´no vacunados´ consideran a aquellos que no recibieron vacuna durante su primer año, pero que posteriormente sí pueden haberla recibido.

“Los niños que no recibieron vacunas durante el primer año de vida (más 15 días) fueron considerados como ‘no vacunados’, independientemente de las vacunas que podrían haber recibido después de su primer cumpleaños”, subrayan dentro de las potenciales limitaciones del estudio.

El estudio solo analiza la presencia de 4 enfermedades

Finalmente, es impreciso afirmar que tienen “mejor salud” porque la investigación solo analizó la aparición de 4 enfermedades: retrasos en el desarrollo, asma, infecciones del oído y trastornos gastrointestinales.

Al respecto, el estudio determinó que la colocación de vacunas no tiene una relación de causalidad con la presencia de estas enfermedades. Sin embargo, resaltó la incidencia de la infección al oído en los menores y las pocas pruebas de su relación con el asma.

“Aunque algunos estudios no pudieron encontrar correlaciones entre las vacunas y el asma. Se ha informado una relación entre la vacunación y la incidencia de alergia”, afirma.

Además, señalan que otra de las limitaciones fue no analizar otras variables que podrían estar relacionadas con la aparición de las enfermedades.

“Los registros de la historia clínica no incluyeron factores demográficos específicos que pueden estar asociados con los resultados de salud, incluido el estado socioeconómico, la educación materna, la edad gestacional al nacer, la apariencia, el pulso, la mueca, la actividad y la puntuación de la respiración (APGAR), el tipo de nacimiento y la duración de la lactancia materna, entre otros”, señala.

Conclusión

Es impreciso afirmar que los niños no vacunados tienen mejor salud que los vacunados. La muestra es muy pequeña para realizar una afirmación como la que se hace en el titular. Además, no detalla que los niños ‘no vacunados’ comprende a aquellos que no recibieron una vacuna hasta el primer año de vida, pero es probable que sí posteriormente. Asimismo, según el estudio citado, se requieren más investigaciones que permitan comprobar esta afirmación.

