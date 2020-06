En redes sociales ha circulado una nota que anuncia la entrega de nuevos bonos por parte del Estado a todos los ciudadanos del país con mayoría de edad.

“Perú: Nuevo bono para mayores de 18 años- bono para todos, infórmate aquí”, menciona el titular.

La publicación ha contado con más de 7.000 interacciones y ha sido compartida en grupos de Facebook del país.

Este bono no ha sido aprobado

El bono que anuncian en el titular no ha sido aprobado por el Ejecutivo. En realidad, se trata de una propuesta realizada por la congresista de Frente Amplio Rocío Silva Santisteban.

La legisladora presentó este proyecto el 14 de abril ante la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, a través del Oficio Nº013-2020.

Sin embargo, esta propuesta no fue adoptada por el Ejecutivo y ha sido presentada como proyecto de ley frente al Congreso.

La propuesta está dirigida a beneficiar a 16 millones de personas

En dicho documento se propone la entrega de un bono de renta básica universal de 1.000 soles a los ciudadanos con DNI. Según el oficio, este bono espera beneficiar a 16 millones de peruanos.

“Para esta acción inédita se requiere un fondo de S/ 16.000 millones de los Fondos de Estabilidad Fiscal (FEF) anunciados ya por el Gobierno en su pedido de Facultades Legislativas al Congreso”, señala.

464630139-PL05435-20200604 by Xilena Pinedo on Scribd

Al respecto, la legisladora afirmó a La República que una de las razones para proponer este beneficio se debe a los inconvenientes presentados en la entrega de los bonos.

“El problema es el registro. Uno de los registros es el SISFOH (Sistema de Focalización de Hogares). También, la burocracia del registro. ¿Qué pasa con las personas pobres que no tienen acceso a Internet? Hay una gran cantidad de personas que no están registradas y que forman parte de ese 72,4 % de la PEA (Población Económicamente Activa) que no tiene ingresos y que son informales”, señaló.

Los bonos oficiales

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social solo ha creado tres bonos para beneficiar a parte de la población: Bono Familiar Universal, bono rural y bono Yo me quedo en casa.

El primer bono que salió fue ‘Yo me quedo en casa’ con la intención de proporcionar ayuda económica a los hogares en condición de pobreza y pobreza extrema con 380 soles.

El segundo fue el bono rural destinado a los hogares en zonas rurales en condición de pobreza y pobreza extrema, de 760 soles.

Finalmente, el Estado anunció la entrega del bono Familiar Universal con el fin de ayudar a 6.8 millones de hogares que no cuentan con ingresos formales.

Conclusión

Luego de la verificación, determinamos que el bono que menciona la publicación no ha sido anunciado por el Ejecutivo y que se refiere a una propuesta realizada por la congresista Rocío Silva Santisteban a mediados de abril. Por lo tanto, es engañoso que el Estado otorgará un nuevo bono para los mayores de 18 años.

