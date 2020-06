Una cadena de Facebook indicaba que “a partir de mañana” la plataforma de Mark Zuckerberg iba a establecer una nueva norma sobre la privacidad de los contenidos, la cual permitiría que las fotos, publicaciones y hasta mensajes eliminados se hicieran públicos. Según los usuarios, copiar y pegar el texto permitía declarar a la red social que uno estaba en contra.

"Amigos de FB, no olviden que a partir de mañana, a pesar de la conmoción alrededor de la COVID-19, comienza la nueva regla en Facebook según la cual tus fotos pueden ser usadas. ¡Recuerda que la fecha límite para publicar tu desaprobación sobre este uso o posible mal uso es hoy!”, decía el post.

Sin embargo, la publicación es falsa, ya que el texto circula al menos desde hace ocho años. Ello no impidió que usuarios la compartieran más de 4.000 veces entre mayo y junio, tal como encontramos gracias al buscador para Facebook Who Posted What.

Publicación se difundió desde fines de mayo.

Esta publicación del 2 de junio fue compartida más de 1.000 veces.

En español, esta cadena circula al menos desde el 2012. El texto de noviembre de ese año es similar, pero alude a la Ley de protección de datos. En inglés cita a la “Ley de Roma”. Además, no encontramos ninguna publicación anterior a ese año.

Primeras publicaciones son del 2012.

También está en inglés desde noviembre del 2012.

Hallamos, a la vez, un artículo de Snopes del 4 de junio del 2012, sobre este bulo, lo que indica que se difunde desde hace ocho años en Facebook e Instagram. De acuerdo a la plataforma de verificación, su formato es muy similar al que se esparció en el 2002, cuando los sitios web citaron la Ley de Privacidad de Internet para que no accedan a sus archivos. Algo que, en su momento, tampoco fue efectivo.

En ese sentido, la publicación viral en el perfil es ineficaz para impedir que Facebook utilice la información personal, principalmente porque dicha red social no tiene derechos de autor sobre ese contenido. La plataforma desmintió el rumor en su fanpage en español el 26 de noviembre del 2012.

Entonces, es falso que la plataforma vaya a hacer pública información personal, incluyendo "mensajes que habían sido eliminados”.

De acuerdo a la empresa, los usuarios eligen qué publicaciones compartir con qué público. “Eres el propietario de todo el contenido y la información que publicas en Facebook y puedes controlar cómo se comparte a través de la configuración de la privacidad y de las aplicaciones. Así es cómo funciona y no hay ningún cambio”, explicó la red social en un apartado de su plataforma titulado ‘Tú tienes el control’.

Sin embargo, a pesar de que Facebook no tiene derechos de autor sobre los contenidos, existe una serie de normas sobre la privacidad que los usuarios aceptan para usar el servicio.

Facebook, Inc. declaró, en Condiciones de Servicio, que utilizan los datos de los usuarios para personalizar los anuncios. “No vendemos tus datos personales a los anunciantes ni compartimos información que te identifique directamente (como tu nombre, dirección de correo electrónico u otra información de contacto) con los anunciantes, a menos que nos des tu permiso expreso”, señaló.

“Sin embargo, para proporcionar nuestros servicios, debes concedernos algunos permisos legales (conocidos como ‘licencias’) para usar este contenido”, apuntó Facebook.

Compartir un contenido implica otorgarle licencias a Facebook.

De acuerdo a CopyTrack, compañía de tecnología legal especializada en derechos de autor, Facebook necesita esa licencia internacional no exclusiva para almacenar copias en servidores globales, a fin de que esté disponible en todos los países en que la red social opera. Es decir, esto sirve para que la funcionalidad de la plataforma se mantenga.

Conclusión

Por lo expuesto, consideramos que los post virales de Facebook consisten en un bulo que ha circulado durante varios años. Los usuarios aceptamos las condiciones de privacidad al crear una cuenta, por lo que es falso que se modifiquen con una publicación en la red social.