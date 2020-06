Algunos usuarios de Twitter utilizaron un artículo periodístico de Andina del 2018 para fabricar un bulo. De acuerdo a ellos, Osmán Morote, senderista condenado por terrorismo, había sido “indultado” y estaba en casa.

La nota de Andina es del 20 de abril del 2018. Esta reportó que el líder terrorista había salido del penal de Ancón para cumplir arresto domiciliario, tal como lo había ordenado el Poder Judicial días antes. En realidad, la agencia estatal compartió la fotografía hace dos años.

Actualmente el condenado por terrorismo sigue preso.

En septiembre del 2018, el Poder Judicial condenó a la cúpula de Sendero Luminoso por el caso Tarata. Margot Liendo y Osmán Morote, que cumplían arresto en sus casas, fueron llevados a la cárcel nuevamente.

La sentencia, emitida el 24 de mayo del 2020, explicaba que el 28 de marzo el Penal de Turno Permanente de Lima, a cargo del dr. Ángel Romaní Vivanco, había rechazado el recurso interpuesto por la defensa de Osmán Morote. El 1 de abril la Sala Mixta anuló la primera resolución y el 1 de mayo el “dr. Omar Abraham Ahomed Chávez (...) resolvió admitir a trámite la demanda de habeas corpus” del condenado por terrorismo.

Según la sentencia, la COVID-19 no era razón suficiente para que Roberto Morote Barrionuevo pudiera obtener su libertad.

El 30 de mayo, el Poder Judicial comunicó a través de las redes sociales que había “declarado infundado el hábeas corpus” interpuesto a favor de Osmán Morote Barrionuevo.

Cabe precisar que el proceso judicial discutía la pertinencia del arresto domiciliario, mas no un posible indulto. Por otro lado, el integrante de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, Edhín Campos Barranzuela, desmintió a La Ley que Morote Barrionuevo hubiera sido excarcelado. “Esa noticia que está difundiéndose desde hace unos días nos ha causado mucha indignación, me llaman para preguntarme si es cierta, pero no es verdad”, dijo al medio citado.

Conclusión

La nota de Andina reportó el arresto domiciliario de Osmán Morote en el 2018. Los tuits difundidos son falsos, ya que dan a entender que se trata de un hecho reciente. Además, no han liberado ni indultado al hombre condenado por terrorismo.