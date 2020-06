Desde la semana pasada, el video de una mujer identificada como la legisladora Sara Cunial se viralizó en redes sociales. En el clip, la diputada italiana acusaba a Bill Gates de haber cometido “crímenes” en la India y en África.

Un usuario de La República envió un artículo de NotiBomba titulado “Piden procesar a Bill Gates por crímenes contra la humanidad en Italia”, para saber si, en efecto, eso había ocurrido. Encontramos que (1) la legisladora Sandra Cunial sí reclamó eso en la Cámara de Diputados, por lo que (2) la información de la página web sobre el hecho es veraz. Sin embargo, (3) las afirmaciones de la diputada italiana son falsas.

El discurso fue compartido por la misma parlamentaria en su cuenta verificada de Facebook.

El video es real y se grabó en mayo

Buscamos el nombre de la diputada italiana en Facebook y encontramos su página oficial (con check azul). En una publicación del 14 de mayo, la exintegrante del Movimiento 5 estrellas (M5s) compartió la transcripción y el video de su voto en contra del decreto de emergencia COVID-19.

Diputada sí acuso a Bill Gates ante el Parlamento italiano.

Según Reuters, el proyecto de ley (PL) era “COVID-19: Medidas urgentes para la salud, a economía, el trabajo y las políticas sociales”. Este buscaba fortalecer la red hospitalaria (con el aumento de camas de cuidados intensivos), apoyar a las empresas y salvaguardar el empleo.

Al respecto, la diputa italiana dijo que eso era para “satisfacer los apetitos de un capitalismo financiero cuyo motor es el conflicto de intereses”. Además, acusó a Bill Gates de haber “profetizado” una pandemia en el 2018 (que demostramos era falso), de haber “esterilizado” a millones de mujeres en África y de causar la parálisis de niños (lo cual ya desmentimos).

Al finalizar, ironizó un pedido. “Un consejo para nuestro presidente Conte: la próxima vez que reciba una llamada telefónica del filántropo Bill Gates reenvíela directamente a la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad en La Haya”, dijo (según traducción literal).

¿En Italia pidieron procesar a Bill Gates por “crímenes contra la humanidad”?

Concretamente, una diputada italiana (Sara Cunial) conminó al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, a denunciar a Bill Gates ante La Haya. Además, acusó al cofundador de Microsoft de haber cometido “crímenes contra la humanidad”. En ese sentido, el artículo de Notibomba reporta el suceso.

Su alocución fue utilizada por algunos usuarios para difundir a través de las redes sociales que Italia estaba denunciando al multimillonario, lo cual es falso, ya que no que no se trata de una postura oficial del Gobierno italiano, sino de una opinión de la parlamentaria. Eso fue desmentido por Snopes y Reuters.

La diputada italiana expuso una extensa lista de acusaciones, que en su mayoría son bulos sobre Bill Gates

Aunque es cierto que Sara Cunial arremetió contra el magnate de la tecnología, la mayor parte de sus afirmaciones fueron falsas. En su discurso, pudimos identificar que al menos dos de ellas ya se habían desmentido anteriormente en Verificador.

Es falso que Bill Gates predijo una pandemia

Ella indicó que el confundador de Microsoft había “profetizado una pandemia en el 2018”, lo cual es falso. Como explicamos en una verificación anterior, este rumor se basaba en el video de una charla dada por Bill Gates en el 2015 para TED. Él habló sobre el virus H1N1, que causó la aparición de la ‘Gripe española’ en 1918.

Una afirmación atribuida a Bill Gates es falsa y la otra fue malinterpretada

La diputada italiana le atribuyó dos frases a Gates: “Si hacemos un buen trabajo con las nuevas vacunas, la salud y la salud reproductiva, podemos disminuir la población mundial en un 10 % a 15 %” y “solo un genocidio puede salvar al mundo".

La segunda frase es contraria a lo que difunde el cofundador de Microsoft. Bill Gates considera que aumentar la calidad y la esperanza de vida reducirá el crecimiento demográfico. No la cantidad de población, sino la velocidad con que esta se incrementa en un período de tiempo determinado.

“Descubrimos que, conforme la salud mejora, las familias deciden tener menos hijos. (...) Vimos que pasa en todas las partes del mundo: el crecimiento de la población cae”, dijo el empresario en un video publicado en su canal de YouTube. En ese sentido, Gates negó que salvar vidas causara la superpoblación del planeta.

Cuando buscamos la cita en inglés, encontramos que se había publicado al menos dos veces en el foro Fal Files de forma anónima. La fecha de la publicación registrada es el 4 de febrero del 2016 y no pudimos revisar si fue editada. Pero tampoco encontramos otro resultado similar en el 2018. Por lo tanto, concluimos que es falsa.

La referencia más antigua a la frase es anónima.

Respecto a la otra frase, esta tendría su origen en las declaraciones de Bill Gates en en la charla de TED 2010. “El mundo tiene actualmente 6.800 millones de personas y está en camino de llegar a 9.000 millones. Ahora, si hacemos un gran trabajo en nuevas vacunas, cuidados de salud y servicios de salud reproductivos podríamos disminuir esa cifra, quizás 10 % o 15 %. Pero allí vemos un incremento aproximado de 1,3 %”, dijo.

El salto de 6.800 millones a 9.000 millones significa que el crecimiento demográfico es de 1,3 %. Esa última cifra es la que Gates busca disminuir, de acuerdo a AFP Factual. Por lo tanto, la declaración fue malinterpretada.

Es falso que Bill Gates esterilizó a millones de mujeres en África

La política aseguró que el multimillonario “logró la esterilización de millones de mujeres en África” y que “durante décadas” había planificado la despoblación del planeta, algo desmentido por site de fact-cheking ColombiaCheck.

De acuerdo a Pagella Politica, sus orígenes se remontan años atrás, con la elaboración de una investigación independiente (1994) para desarrollar una “vacuna contra el embarazo” en la que se combinó la hormona hCG (propia de los humanos) “con una proteína similar a la toxina tetánica”. La relación fue establecida por Human Life International en 1995.

Según Rebaltica, el rumor resurgió en el 2014, cuando sacerdotes se pronunciaron sobre una “hormona anticonceptiva”. Ante el escándalo que se desató, la OMS lo desmintió. También el Gobierno de Kenia, reportó la BBC.

No hay pruebas de que una vacuna para la polio financiada por Bill Gates haya provocado parálisis

Por otro lado, la parlamentaria repitió el bulo de que el cofundador de Microsoft era responsable de los 500.000 niños muertos en la India por una vacuna, algo que desmentimos en dos artículos de Verificador: “Es falso que expulsaron a Bill Gates de la India por ‘vacunar’ a 47.000 niños” y “Video sobre ‘la vacuna de Bill Gates’ contiene información falsa”.

En resumen, el rumor se basaba en un estudio del año 2018 titulado Correlation between Non-Polio Acute Flaccid Paralysis Rates with Pulse Polio Frequency in India, de acuerdo a LeadStories y los autores aclararon (en el mismo documento) que “no dijeron” que los casos reportados de parálisis se debían a las vacunas.

La Fundación Bill y Melina Gates sí es una de las principales financistas de la OMS

Además de eso, la política criticó abiertamente la donación económica del multimillonario. Cunial afirmó que el empresario de tecnología era el “principal financista” de la Organización de la Salud (OMS), lo cual es impreciso. De acuerdo a la información brindada por la OMS a la BBC, publicada el 29 de mayo del 2020, el mayor contribuyente es Estados Unidos. La fundación de Bill Gates figuraba en segundo lugar.

Por último, también mencionó a funcionarios italianos y lanzó graves acusaciones. Open Online hizo una verificación más extensa de su discurso sobre el plano local.

Conclusión

Sara Cunial expuso en su discurso ante el Parlamento al menos cuatro bulos sobre Bill Gates. No hay pruebas que respalden sus acusaciones. Por lo tanto, concluimos que el video es real, pero las afirmaciones de la diputada italiana son, en su mayoría, falsas.