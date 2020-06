Ciudadanos de Estados Unidos reclaman justicia para George Floyd, hombre que murió durante un brutal arresto policial en la ciudad de Minneapolis. Derek Chauvin, un agente de Minnesota, mantuvo su rodilla sobre el cuello del afroamericano incluso hasta después de que este no reaccionara, como expuso un informe en video de CBS. El efectivo fue acusado de homicidio. En ese contexto, un usuario decidió denunciar el abuso y “racismo” de la Policía estadounidense.

Este 31 de mayo, el usuario Nikee Lado expuso el comportamiento de agentes de la Policía de Rochester, del estado de Minnesota, al intervenir a un hombre afroamericano a través de un video publicado en YouTube. Además, también compartió el clip en Instagram un día antes, en la cuenta @thisisnike1.

PUEDES VER Bulos sin bandera: desinformación que circuló tanto en Perú como en otros países

En la descripción, Nikee explicó que el video fue grabado hace un año (en el 2019) y denunció que “el Departamento de Policía de Minnesota había sido corrupto".

“¿Imagina que lo matan en casa, mientras trota, juega, se ocupa de sus propios asuntos o simplemente respira? (...) Ni siquiera puedo fumar un cigarrillo en paz”, escribió en las redes sociales. Además, acompañó su texto de la etiqueta #BeingBlackInWhiteAmerica (literalmente, “Ser negro en una América blanca”).

Sin embargo, este video fue viralizado en Twitter con la indicación de que el hombre arrestado era “agente del FBI”, lo cual es falso.

El autor del video indicó que el hombre que aparecía en el clip era un civil.

Los rumores que indicaban que el hombre intervenido era agente del FBI fueron desmentidos por el usuario que publicó el video vía Twitter e Instagram. “He is not in the FBI, it’s a Twitter rumor drama” (“Él no es del FBI, son rumores de Twitter”).

Usuario del video aseguró que el hombre grabado no era un usuario del FBI.

En el video no hay ninguna evidencia de que se trate de un agente del FBI.

La República consultó con Claudio Cajina, socio de Detons Perú, quien, tras ver el video, señaló que se trataba de una “detención irregular”. Según el especialista legal, esto podría dar lugar a reclamaciones por parte del civil y también ocasionar que los policías sean sometidos a un proceso disciplinario de tipo administrativo, ya que no hubo abuso de fuerza. Por otro lado, aclaró que cualquier ciudadano norteamericano tiene el derecho de pedir que el oficial se identifique.

Conclusión

El video es real, de hace un año y se viralizó por las denuncias de racismo a la Policía estadounidense. Sin embargo, el viral de Twitter que indicaba que el afroamericano es “agente del FBI” es falso.