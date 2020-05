Estados Unidos. La muerte de un ciudadano estadounidense de la comunidad afroamericana identificado como George Floyd a manos de la policía de Minneapolis ha desatado una ola de protestas y actos vandálicos en dicho estado por cuarto día consecutivo.

Precisamente, la noche del jueves fue incendiada la comisaría de Minneapolis después de que varios manifestantes derribaran las barreras que protegían el edificio y rompieran las ventanas. El hecho fue ampliamente difundido en televisión y redes sociales.

Sin embargo, en las últimas horas se divulgó la imagen de un edificio de seis pisos en llamas, identificándolo con la comisaría de Minneapolis que terminó incendiada.

Este edificio no corresponde a la comisaría de Minneapolis ni a ninguna dependencia policial de Estados Unidos.

El edificio que fue alcanzado por las protestas de los manifestantes contrarios al arresto y posterior muerte de George Floyd corresponde a un conjunto habitacional en construcción que se encontraba deshabitado y que también fue incendiado durante esa misma noche.

Se trata de un edificio de 190 departamentos, tentativamente conocido como Midtown Corner, a cargo de la compañía Wellington Management. Estaba ubicado en la esquina de 26th Avenue South y East Lake Street en Minneapolis, cerca a la Tercera estación de Policía en Minneapolis.

El vicepresidente ejecutivo David Wellington declaró al medio Business Journal de Minnesota/St.Paul que el edificio era suyo y que todos los miembros de su equipo estaban a salvo. El proyecto se inició en el verano de 2019 y se esperaba que terminara más adelante este año. El exterior de los seis pisos ya estaba terminado, pero solo el primer piso de concreto quedó en pie, a diferencia de los niveles superiores construidos de madera (nótese como arde en el video).

Además, la grabación original de PM Breaking News en la que se mostró el colapso de la estructura también dejaba en claro su condición de “apartamentos en construcción”.

“Breaking: The apartment building set on fire by rioters in Minneapolis has collapsed. Firefighters and police are not responding to multiple fires in the city. Rioters are continuing to loot stores and set new fires to structures at this hour.”

(Última hora: El edificio de apartamentos incendiado por los manifestantes en Minneapolis se ha derrumbado. Los bomberos y la policía no están respondiendo a múltiples incendios en la ciudad. Los alborotadores continúan saqueando tiendas y provocando nuevos incendios en las estructuras a esta hora)

La dependencia policial incendiada la noche del jueves 28 por los manifestantes que reclamaban “justicia” por la muerte de George Floyd fue la Comisaría #3 de Minneapolis.

Se trata de un edificio de un solo piso localizado cerca de la intersección de Lake Street Este y Hiawatha Avenue. Existe también un registro fílmico del suceso que fue ampliamente cubierto por la prensa internacional al igual que la destrucción del condominio Midtown Corner y el saqueo en algunos grifos y tiendas.