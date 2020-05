A través de redes sociales ha circulado la información de que en Bolivia están repartiendo la ivermectina en cada casa como un tratamiento contra la COVID-19. Esto es engañoso, ya que esa práctica solo se ha dado en Beni, uno de los departamentos más afectados por el nuevo coronavirus en el país vecino.

Además, la repartición de este medicamento se dio como antiparasitario y no como una cura para la enfermedad. La publicación engañosa ha sido compartida más de 5.700 veces en Facebook.

¿Qué es la ivermectina?

La ivermectina es un medicamento utilizado para tratar infecciones parasitarias en animales y hombres. Aunque también puede ser recetado para el tratamiento de pediculosis y sarna según la Biblioteca Nacional de Estados Unidos.

“Se utiliza mucho en ganado vacuno, en caballos y en porcinos para la parasitosis en la piel: garrapatas, pulgas, entre otros", señaló para un informe de La República, Dennis López Baca, médico especializado en enfermedades infecciosas y tropicales en Cochabamba e integrante de la Sociedad Boliviana de Infectología.

La relevancia adquirida por este medicamento en la lucha contra la COVID-19 se debe a que el 3 de abril, científicos australianos publicaron el artículo titulado “El medicamento aprobado por la FDA ivermectina inhibe la replicación del SARS-CoV-2 in vitro”.

Ya que este experimento se realizó in vitro y no en humanos, los mismos autores señalaron que aún se necesitan realizar investigaciones en ese aspecto. “La ivermectina, por lo tanto, garantiza una mayor investigación para posibles beneficios en humanos”, concluyó el estudio.

Al respecto, Susana Lazarte Heraud, médica peruana especialista en enfermedades infecciosas y medicina geográfica, manifestó: “Basado en los estudios antivirales anteriores puede ser que estemos creando mucha expectativa en algo que a la hora de la hora no va a funcionar. Por estudio in vitro, no quiere decir que en una persona va a funcionar”.

Ivermectina en Bolivia: ¿reparten el medicamento casa por casa?

El 12 de mayo pasado, el exministro de Salud de Bolivia, Marcelo Navajas, informó a través de una conferencia de prensa que la ivermectina fue incluida en la lista de medicamentos que podrían ser usados para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Sin embargo, aclaró que aún no tiene validación científica de un tratamiento farmacológico para esta enfermedad.

“Pedimos a nuestros colegas médicos que van a utilizar este producto que lo hagan con consentimiento informado. El paciente con COVID-19 debe conocer que se está utilizando en esta enfermedad un producto que está a prueba y conocer las reacciones adversas que le pueden producir”, señaló Navajas.

El director del Servicio Departamental de Salud de Beni, Jorge Gómez, manifestó el pasado 17 de mayo que se iniciaría una campaña de desparasitación con ivermectina a los pacientes que estén de acuerdo. “Si la población lo quiere (y media población ya lo ha tomado, pero sin control) por qué no hacerlo controlado”, dijo Gómez. Esto se dio casa por casa debido a la cuarentena en Bolivia.

Entonces, no se dio como un tratamiento para la COVID-19, sino como antiparasitario. Además, ante esta disposición en Beni, la Sociedad Boliviana de Infectología emitió un comunicado en el que se negaba a usar la ivermectina en pacientes con COVID-19.

Una de las razones en contra era que la concentración necesaria de este medicamento para que sea efectivo contra el nuevo coronavirus es 35 veces más que la dosis recomendada. Por lo que puede tener efectos adversos de neurotoxicidad.

Ivermectina en Perú

Desde el 8 de mayo, este medicamento también ha sido aprobado para el tratamiento de la COVID-19. El Ministerio de Salud del Perú lo hizo a través de la Resolución Ministerial N° 270-2020-MINSA.

Al igual que en el caso de Bolivia, en la resolución advierten que la utilización de este medicamento debe darse luego de una evaluación individual y consentimiento del paciente. Además, los médicos “deberán realizar un monitoreo de los eventos adversos de los fármacos prescritos”.

Al ser consultada al respecto, Camille Webb, médica infectóloga e investigadora en el Instituto de medicina tropical Alexander Von Humboldt, manifestó que “no está comprobado que estos medicamentos curen la COVID-19 y tampoco está comprobado que previenen una enfermedad severa”.

Además, advirtió que la ivermectina no debería ser automedicada cuando se presenta algún síntoma de infecciones respiratorias sin confirmar si es COVID-19 ya que podrían presentarse efectos adversos. Por ello exhortó “nada más tomarlos cuando han sido recomendados a ustedes directamente por un médico de confianza”.

Efectos adversos de la ivermectina

Susana Lazarte Heraud, médica especialista en enfermedades infecciosas y medicina geográfica, dijo que “está por verse si la dosis que se está dando realmente es efectiva o la respuesta es anecdótica. Probablemente, para llevar (la dosis) a niveles extraordinarios para matar al virus, sea a niveles tóxicos y (el paciente) se complique”.

Los efectos adversos de la ingesta de una dosis elevada, dice Lazarte, puede, en el peor de los casos, llevar a la muerte. "En toxicidad, si hay sobredosis, puede llevar hasta el coma, insuficiencia respiratoria, acidosis metabólica. Definitivamente con todo esto y un COVID-19, puede llevar a la muerte”.

Conclusión

Es engañoso que en Bolivia estén repartiendo ivermectina “casa por casa para frenar la COVID-19”. La repartición de este medicamento en el departamento de Beni, Bolivia, se dio como antiparasitario y no como medicamento contra el coronavirus. Además, se ha aprobado el uso de la ivermectina como tratamiento contra el SARS-CoV-2 a pesar de estar aún en fase de prueba.

