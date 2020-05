En WhatsApp, ha circulado el video de una doctora peruana que recomienda tomar un remedio casero compuesto por cebolla, kion, ajo y limón para calmar síntomas similares a los de la COVID-19. Este video ha sido difundido por usuarios de Youtube y Facebook que aseguran que esta receta acaba con el nuevo coronavirus.

Sin embargo, no existen pruebas científicas ni médicas de que algún compuesto natural o sintético elimine el virus del organismo. Además, cabe resaltar que la mayoría de los infectados se recupera sin necesidad de un tratamiento especial, por lo que, al consumir estos remedios, la mejoría del paciente es erróneamente atribuida al consumo de esos compuestos.

El video de la bebida casera ha sido compartido como una cura para el nuevo coronavirus.

Incluso páginas web de salud informaron sobre este remedio.

No existen pruebas que confirmen la efectividad de estos alimentos en la prevención de la COVID-19

La doctora identificada como Elvira Torres explica en el video que con 4 elementos naturales ella y sus familiares pudieron recuperarse de síntomas similares a los causados por el virus SARS-Cov-2.

“Ante este panorama tan sombrío decidí seguir las recomendaciones del médico peruano doctor José Luis Pérez Albela, quien recomienda consumir en forma conjunta cuatro alimentos que son la cebolla, el limón, el kion o más conocido como jengibre”, menciona.

Sin embargo, los expertos en medicina afirman que, a pesar de que muchos de estos alimentos han demostrado ser efectivos en una gripe común, no existen pruebas contundentes para determinar que son eficaces en el tratamiento de la COVID-19.

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas de España, Luis Morán, afirmó para el medio ABC que “aunque se conoce que el jengibre, como tantos otros alimentos, tiene propiedades saludables, no hay ningún estudio que confirme su respuesta frente a la infección por coronavirus”.

Asimismo, el infectólogo Marcos Saavedra, consultado para esta verificación, comentó que “existe evidencia que ciertos principios activos del jengibre o kion son efectivos contra otros virus, sin embargo, respecto a la COVID-19 no hay evidencia”.

En relación a la cebolla, el medio Salud Sin Bulos afirmó que “no posee efecto antiviral ni antibiótico”. "Los escasos efectos sobre la salud que haya podido demostrar han sido estudios en su mayoría ‘in vitro’ (no en organismo vivos) o en animales”, agregó.

Asimismo, en la página principal de la Organización Mundial de la Salud se afirma que no se ha demostrado que el ajo tenga efectos curativos sobre esta enfermedad causada por el virus SARS-Cov-2.

“El ajo es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas. Sin embargo, no se han obtenido pruebas de que comerlo proteja contra el virus que causa el brote actual”, anuncia.

La Organización Mundial de la Salud desmintió que el ajo es eficaz para combatir la COVID-19.

Más del 80 % de los infectados se recuperan sin necesidad de un tratamiento especial o remedios caseros

Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 80 % se recuperan de la enfermedad sin necesidad de un tratamiento especial.

“Estos síntomas (de la COVID-19) suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas levísimos”, explica la entidad internacional.

Según la institución internacional en salud, la mayoría de los infectados desarrolla síntomas leves.

Asimismo el neumólogo Ricardo Muñoz declaró a La República que aquellas personas que no desarrollen un diagnóstico grave y que tomen estos remedios van a creer que esa es la razón de su recuperación.

“Como sabemos que el 80 % va a estar en ese grupo suena a verdad”, manifestó. “De todas maneras estos síntomas van a disminuir con el paso de los días y uno tiende a creer que los remedios sí hacen efecto”, añadió.

El doctor Pérez Albela recomienda esos compuestos para reforzar el sistema inmune y no para tratar la COVID-19

A través de un video en vivo en su cuenta personal, el doctor Pérez Albela afirmó que efectivamente la la bebida recomendada por la doctora Torres fue extraída de uno de sus podcasts realizados en Radio Felicidad.

Consultado para esta verificación, el doctor comentó que la inspiración de la doctora fue una analogía que él hizo de estos cuatro alimentos con las notas musicales.

“El violín amigos tiene 4 cuerdas: la nota ‘re’ es para la mente, la nota ‘mi’ es el espíritu, la nota ‘la’ es el alma y la nota 'sol’bes el corazón”, mencionó en su programa. Después agregó que “tenemos un cuarteto que ayuda al cuerpo a elevar las defensas: el ajo, el kion, el limón y la cebolla". “Entonces fue por la inspiración del violín”, señaló.

Además resalta que la idea de preparar una bebida con estos alimentos fue de la doctora que protagoniza el video viral. “La doctora peruana que está en Madrid la hizo popular porque de ella fue la idea de hervirlo 15 minutos”, aseguró el médico a Verificador.

Asimismo, como los expertos han afirmado líneas arriba, el doctor Pérez Albela también asegura que existe evidencia de los beneficios del ajo y el jengibre; sin embargo, estos no demuestran que tengan una efectividad sobre la COVID-19.

“Eso (la receta) es para que circule la sangre y para que eleve las defensas, no es una cura pero tiene propiedades antivirales”, aseveró.

Finalmente, cabe resaltar que, según el testimonio de la protagonista del video, las personas que consumieron esa bebida no fueron diagnosticadas con la COVID-19 y que por lo tanto, la doctora no ha afirmado que esa sea la cura contra esta enfermedad, como otras publicaciones sí lo han hecho. Asimismo, Verificador intentó comunicarse con la médica, pero debido a inconvenientes con su disponibilidad no se pudo concretar una entrevista hasta el cierre de esta nota.

Conclusión

Es falso que bebida hecha a base de kion, ajo, cebolla y limón acaba con la COVID-19. Estos ingredientes fueron usados para tratar síntomas parecidos a los de la COVID-19, los que a su vez se parecen a la gripe común. Además, el 80 % de personas infectadas por el nuevo coronavirus mejoran al cabo de 15 días sin necesidad de remedios caseros o tratamientos especiales, por lo que no se puede demostrar científicamente su eficacia. Asimismo, la protagonista del video no ha afirmado que esa sea la cura contra la enfermedad causada por el virus SARS-Cov-2.

