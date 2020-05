En Perú, la aparición del nuevo coronavirus ha traído consigo la difusión de “recetas caseras” para paliar sus síntomas. Sin embargo, estas suelen carecer de sustento científico.

En ese contexto, el jueves 14 de mayo se publicó una imagen en una página de Facebook que enumeraba una serie de alimentos y hierbas que, supuestamente, contenían azitromicina. Pero, esto es falso, ya que el medicamento —uno de los fármacos utilizados en el tratamiento de COVID-19— es sintetizado en laboratorio.

Publicación ha sido compartida más de 7.000 veces.

“Plantas que tienen azitromicina: eucalipto, orégano, menta, ajos, cebolla, kión, limón, clavo de olor, tomillo, matico”, aseguraba el post falso que fue compartido más de 7.000 veces en menos de 48 horas.

Para esta verificación consultamos con especialistas en salud y revisamos artículos de fact-checking publicados anteriormente. Explicaremos (1) qué es la azitromicina y dónde se la puede encontrar. Después, (2) mencionaremos cuáles son las propiedades de los alimentos mencionados. Luego, expondremos (3) por qué no se están recomendando las vaporizaciones de hierbas como el eucalipto. Finalmente, daremos (4) un alcance sobre bulos anteriores.

1. Azitromicina y COVID-19

La azitromicina (ATM) es un antibiótico macrólido. Interfiriere en la síntesis de proteína microbiana, lo que hace que sea utilizada para tratar infecciones bacterianas, respiratorias y de otros tipos. Además, también puede estar presente en tratamientos de enfermedades de transmisión sexual (ETS).

De acuerdo al decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú (CQFPE), Marcial Torres, la azitromicina “es un producto sintetizado en un laboratorio”, por lo que no estaría de forma libre en los alimentos. Cuando consultamos al representante del Colegio de Nutricionistas de Lima, Edinson Sánchez, también confirmó que ni el limón, ni el ajo, ni la cebolla, ni el kión contenían este antibiótico macrólido.

Preguntamos a la la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) si la azitromicina podía encontrarse en los alimentos y la respuesta fue: “No se deben encontrar”. Explicó que se puede encontrar en los animales destinados a la producción de alimentos cuando llegan a recibir tratamiento terapéutico con antibióticos.

Pero, estos animales “son sometidos a pruebas laboratoriales para detectar la presencia de estos antibióticos”, por lo que pueden ser identificados y apartados.

Para la Digemid, la azitromicima es un “medicamento de uso crítico para la salud humana” que solo es usado en "el tratamiento de un gran número de personas afectadas por enfermedades infecciosas en las cuales es la única o una de las pocas terapias disponibles”.

La neumóloga Doris La Chira dijo a La República que la azitromicina es uno de los medicamentos que se está utilizando en el tratamiento de la COVID-19 en el Perú, por su efecto antibiótico. Sobra decir que la automedicación del fármaco es peligrosa debido a que cada paciente reacciona de manera diferente.

Aunque un estudio francés titulado “Hidroxicloroquina y azitromicina como tratamiento de COVID-19: resultados de un ensayo clínico abierto no aleatorio” observó una mejora en los pacientes, en abril del 2020 Health Feedback (una red mundial de científicos contra la desinformación) señaló que este no mostraba “la evidencia necesaria para sacar conclusiones sólidas”, debido a que no contó con un grupo de control. Por ese motivo, si bien esos fármacos están siendo usado para tratar el coronavirus en varios países, no es posible hablar de una “cura”.

2. ¿Ajo, cebolla, kión y limón contra el coronavirus?

En resumen, los cuatro tienen propiedades que, juntas, pueden ayudar a aliviar el malestar general. Pero no curan el coronavirus ni reemplazan a la azitromicina. La misma OMS ha desmentido esas mal llamadas “curas caseras”.

La nutricionista Nathaly Sánchez explicó que la cebolla y los ajos "aportan un antioxidante llamado alicina, que puede ayudar a disminuir las acciones de los radicales libres. Asimismo, el kión puede “disminuir la sensación” de malestar de una persona que está resfriada. Por otro lado, el limón es recomendado a las embarazadas para que les ayude a disminuir las náuseas. “No forman ningún componente antibacteriano”, aseguró.

“No hay ningún alimento que por sí solo fortalezca tu sistema inmunológico”, declaró Edinson Sánchez, representante del Colegio de Nutricionistas de Lima, a este medio.

Si bien consideró que el ajo tenía vitamina C, vitamina A, selenio, fósforo y potasio, por la cantidad que se consume en la dieta no era un factor influyente. Por otro lado, indicó que aunque el efecto antioxidante era reconocido, no habían estudios concluyentes sobre la propiedad antimicrobiana. Situación similar tenía el kión.

La cebolla, de acuerdo a Sánchez, tiene componentes azufrados y favorece la expectoración de la flema y el moco (propiedad mucolítica). Además, aporta gran cantidad de agua. Contiene vitamina B y C, potasio, fósforo y magnesio.

Unos 100 mililitros de zumo de limón (medio vaso) aportarían 44 miligramos de vitamina C, de acuerdo a la tabla de composición de alimentos peruanos, refirió el profesional de la salud. Pero, en general, verduras frescas y frutas (como el aguaymanto y el camu camu) también lo hacen.

Edinson Sánchez consideró que estos alimentos “no previenen ni curan” una enfermedad, pero sí podían aliviar los síntomas del malestar general.

3. Eucalipto

En declaraciones anteriores a este medio, Ricardo Muñoz, neumólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño, dijo que las vaporizaciones de eucalipto se podían utilizar para paliar los síntomas del resfrío o catarro. Sin embargo, en este contexto de pandemia, desaconsejó su utilización.

"Porque al hacer eso se puede formar aerosol. Cuando yo hago vaporizaciones estoy inhalando y exhalando virus y por eso razón no sería recomendable, porque pone en riesgo a la persona que está cerca”, señaló el médico.

4. Tradicionalmente, se han recomendado productos caseros para aliviar los síntomas de malestar

Cabe precisar que las propiedades del eucalipto, los ajos, la cebolla, el kión y el limón no han sido negadas en este artículo, todo lo contrario. A esto se suma que en una nota del 9 de abril del 2014, EsSalud recomendaba consumir algunos de estos alimentos debido a sus “efectos antioxidantes y broncodilatadores”.

Sin embargo, esto no ayuda a “curar” la COVID-19 como lo verificó una nota de fact-checking de AFP Factual y los artículos de Verificador sobre bulos respecto al kión y al limón.

Conclusión

El limón, el ajo, la cebolla y el kión podrían aliviar los síntomas de malestar general, pero no contienen azitromicina. Por otro lado, aún no hay una cura efectiva para el coronavirus. Por lo tanto, la publicación compartida más de 7.000 veces es falsa.