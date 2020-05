Mientras los científicos buscan un tratamiento que brinde inmunidad contra el coronavirus, el multimillonario Bill Gates se ha convertido en uno de los personajes cuyo nombre se ha asociado a los bulos sobre vacunas.

Hace dos semanas, una página de Facebook publicó un video titulado “¿Te vas a poner la vacuna de Bill Gates?”, donde una mujer ponía en duda que un método de inmunidad contra el coronavirus (que todavía no existe) financiado por el fundador de Microsoft vaya a ser beneficioso.

video bill gates vacunas

Primero, aseguró que (1) Cristina Legardi, presidenta del Banco Central Europeo, consideraba a las personas mayores como un “problema para la economía global", lo cual desmentimos en un artículo anterior.

Basándose en una portada, la mujer señaló que (2) los responsables de la revista The Economist pensaban lo mismo. “Que se mueran los ancianos, faltó decir abajo”, mencionó, cuando el artículo correspondiente a la imagen no tomaba en cuenta a los adultos de más edad.

Después, dijo que (3) “Bill Gates ha instituído no cinco, sino 50 vacunas contra la poliomelitis a los niños menores de cinco años y han tenido a 400.000 chiquitos enfermos de parálisis por la vacuna” en la India, a pesar de que no hay pruebas de ello.

Por último, afirmó que (4) la fundación del empresario había sido expulsada de ese país, lo cual es falso, como explicamos en una verificación anterior.

1. Cristina Legardi no dijo que los ancianos eran un riesgo para la economía

Al buscar las supuestas declaraciones de Cristina Legardi, encontramos un artículo de El País publicado del 2012, en el que se cubrió un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI). Tanto esa nota como la que difundió el medio 20 minutos dieron cuenta de que, para el FMI, cumplir años era un “riesgo financiero”.

En su verificación, Maldita explicó que el Informe sobre la estabilidad financiera mundial (GFSR), de abril del 2012 (ver nota de prensa), era el origen del bulo.

La recomendación del FMI, del que Cristina Legardi era directora gerente en ese momento, era que “había que neutralizar los efectos financieros del riesgo de longevidad” aumentando la edad de jubilación y las contribuciones a dichos planes.

La foto de Cristina Legardi presente en ambas notas era de archivo. Ella no estuvo en la conferencia de prensa del 11 de abril de 2012, como lo señaló el medio alemán Correctiv. Esto se puede comprobar viendo el video de la conferencia de prensa compartido por el FMI.

Conferencia de prensa del FMI (2012).

Correctiv encontró, además, declaraciones del 2014 en las que Cristina Legardi dijo que los adultos mayores se enfrentaban a un “futuro frágil”, ya que estaban propensos a ser pobres en comparación a otros grupos de personas.

2. The Economist y el coronavirus

La portada a la que se alude en el video existe, pero ha sido tergiversada. A inicios de marzo, The Economist compartió el artículo “La medicina adecuada para la economía mundial” en sus redes sociales, acompañándolo del texto: “La pandemia COVID-19 amenaza una desaceleración económica, así como una crisis de salud. Ambos necesitan arreglarse”.

El artículo de The Economist consistía en un recuento de medidas que los gobiernos podían tomar para enfrentarse a la pandemia. La nota del 5 de marzo sugería “llevar mano de obra y dinero a los hospitales”, atender lo más rápido posible los brotes pequeños del virus, aislar a los pacientes con síntomas leves y garantizar un pago por enfermedad.

“Es mejor apoyar la economía directamente, ayudando a las personas y empresas afectadas a pagar facturas o pedir dinero prestado si lo necesitan”, recomendó. En ninguna parte de la publicación se hizo referencia a los adultos mayores.

3. ¿Poliomielitis por vacunas en la India?

Aunque este rumor está asociado al punto 4, también aparece de forma independiente. Este año, la plataforma de verificación PolitiFact recogió la negativa de la Fundación Bill y Melina Gates, así como datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que reflejan la disminuida cantidad de casos de poliomielitis en la India. “Entre el 2010 y el 2017 hubo 17 casos de poliomielitis asociados a una vacuna", explicó.

Por otro lado, la supuesta denuncia estaría basada, de acuerdo a LeadStories, en un estudio del año 2018 titulado Correlation between Non-Polio Acute Flaccid Paralysis Rates with Pulse Polio Frequency in India, que analizó la parálisis flácida aguda entre el 2000 y el 2017 en dicho país. Encontraron que había 491.000 niños paralizados “por encima” de las proyecciones.

“No dijimos que el NP AFP reportado en nuestro artículo eran casos de parálisis inducida por vacunas”, precisaron los investigadores, en respuesta a un comentario.

4. La Fundación Bill y Melina Gates no fue expulsada de la India

En el 2010, una organización vinculada a Bill Gates fue investigada en la India por presuntas irregularidades al registrar los datos de los menores que se vacunaban. Finalmente, en agosto del 2013, el Parlamento indio concluyó en su informe n. º 72 sobre el Programa de Tecnología Apropiada en Salud (PATH) —titulado “Presuntas Irregularidades en la Conducta de estudios que utilizan la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH)"— que hubo violación a la ética médica. Pero no se expulsó ni a PATH ni a la Fundación Bill y Melina Gates. Ambas continúan operando en ese país.

Conclusión

Ninguna de las afirmaciones vertidas en el video es cierta. La Fundación Bill y Melina Gates sigue operando en la India, no hay pruebas de que casos de parálisis por poliomielitis se deban a la vacuna financiada por el empresario y la portada de The Economist fue tergiversada. Por lo tanto, la información brindada en el clip “¿Te vas a poner la vacuna de Bill Gates?” es falsa.