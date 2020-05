En Facebook se ha difundido una publicación que asegura que un té compuesto por tres aspirinas, limón y miel es la cura para la enfermedad de la COVID-19.

“Tres aspirinas de 500 mg disueltas en jugo de limón hervidas con miel, se toma caliente y al día siguiente, como si nada les hubiera pasado”, se menciona en la descripción. La publicación agrega que esta información es respaldada por médicos italianos que descubrieron que la infección por coronavirus genera la formación de microtrombos.

Sin embargo, este remedio casero no ha sido recomendado por el Ministerio de Salud del Perú ni por la Organización Mundial de la Salud. Además, la automedicación con aspirina podría traer consecuencia perjudiciales para el organismo, en especial para las personas que toman otros medicamentos.

La automedicación con aspirina puede ser perjudicial

El infectólogo Manuel Alarcón Parra explicó a Verificador LR que el uso de la aspirina no es recomendable porque su acción anticoagulante actúa en cuanto a las plaquetas, las cuales no se ven afectadas por el virus causante de la COVID-19.

Aclaró que en la formación de trombos (coágulos de sangre) hay diferentes vías que se pueden ver afectadas. Por un lado, hay una que depende del hígado, la que se vería afectada por el nuevo coronavirus, y hay otra vía que no depende de este órgano.

"La vía que depende del hígado justamente es la que se ve afectada por la COVID-19, en cambio la aspirina actúa a nivel de las plaquetas, las cuales en esta enfermedad no tienen tanta relevancia ", manifestó.

Además, advirtió que tomar una dosis de tres pastillas puede ser contraproducente para el organismo, especialmente para aquellas personas que cuentan con otras medicaciones.

“Si una nada más es para prevenir infartos, tres es bastante dosis”, aseveró. Añadió que “el problema de la aspirina es que si lo toma un paciente que ya toma otra medicación, altera la coagulación y puede hacerlo venir en sangrado”.

Ello es respaldado por el infectólogo Uri Torrico García, quien afirmó al medio de verificación mexicano Animal Político que la comunidad médica no recomienda la aspirina debido a que su consumo en grandes cantidades pueden causar daños al organismo.

“Hace muchos años que los médicos no usamos aspirina con fines de analgesia, debido a las consecuencias negativas que este medicamento produce en el estómago si se toma en grandes cantidades”, menciona el medio mexicano.

Además, señala que estos remedios caseros dan la impresión de funcionar debido a que la mayoría de los casos de infección no son graves y los síntomas disminuyen conforme avanzan los días.

Los médicos italianos no están tratando a los pacientes de COVID-19 con aspirina

Es cierto que un estudio italiano analizó autopsias y determinó que los pacientes presentaban coagulación intravascular diseminada (trombosis). Sin embargo, Verificador aclaró que la trombosis (formación de coágulos de sangre) es una manifestación del nuevo coronavirus, así como la neumonía.

De igual modo, cabe resaltar que, a pesar de que este descubrimiento es cierto, Italia no ha decidido tratar a los infectados de SARS-Cov-2 con aspirinas.

Según la Agencia Italiana de Medicamentos (AIFA), entidad que se encuentra bajo la dirección del Ministerio de Salud de Italia, los fármacos que se están utilizando para el tratamiento de la COVID-19 son las heparinas, azitromicina, darunavir, hidroxicloroquina y lopinavir.

El Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud no recomiendan la automedicación

Finalmente, otra razón para no confiar en remedios caseros, como este, reside en que las instituciones médicas no lo recomiendan. La Organización Mundial de la Salud ha reiterado que hasta el momento no existe una cura contra este virus y que no recomienda la automedicación ni con antiinflamatorios ni con antibióticos.

Ello es respaldado por el Ministerio de Salud, que a través de su página web advierte sobre la automedicación.

Conclusión

Es falso que tomar tres aspirinas con limón y miel cura el nuevo coronavirus. El consumo en altas dosis de este compuesto puede ser perjudicial para la salud, en especial para aquellas personas que cuentan con una medicación complementaria. Además, su acción anticoagulante no ataca las principales vías afectadas por la COVID-19. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud no recomienda la automedicación y resalta que hasta el momento no existe una cura contra el virus SARS-Cov-2.