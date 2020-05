Un vídeo difundido el último domingo en un medio nacional señala que la doxiciclina es un tratamiento alternativo para combatir la COVID-19, según el médico Armando Massé. La publicación con información errónea tiene más de 250.000 reproducciones y más de 14.000 interacciones.

“Hay estudios de que hay otro medicamento que es muy conocido por los médicos que es muy barato”, señala el médico, quien receta el antibiótico doxiciclina como un sustituto de la azitromicina.

“Hoy en día podríamos decir que si no encuentras la azitromicina, la segunda mejor opción sería la doxiciclina porque es un medicamento barato”, menciona Massé, quien incluso receta una dosis determinada de este medicamento para que las personas “no se queden con las manos cruzadas”.

¿Los antibióticos funcionan contra los virus?

No. Los antibióticos funcionan contra enfermedades causadas por bacterias. La COVID-19 es causada por el virus SARS-CoV-2, no por una bacteria. Así, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que “no deben utilizarse antibióticos ni para prevenir ni para tratar la infección”, ya que “los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero no contra los virus”.

Además, aclara que de darse el caso de administrar antibióticos durante la hospitalización se hace para evitar infecciones bacterianas, mas no para combatir al virus.

“La doxiciclina nace como una posibilidad de curarse con un medicamento mucho más barato y con menor riesgo de asociarlo con un medicamento que es la hidroxicloroquina”, dice Massé en el video.

Al respecto, la exministra de Salud Patricia García Funegra manifestó que “no recomendaría que se use hidroxicloroquina ni tampoco azitromicina o sus derivados en este momento porque no tiene ningún sentido” en personas con síntomas leves de COVID-19.

“Si una persona tiene síntomas leves y vamos a estarla bombardeando con drogas que ni siquiera sabemos que son eficientes, y no tenemos un sistema para monitorearlos, creo que vamos a tener más problemas que soluciones”, afirmó García Funegra a través de una transmisión en vivo.

Patricia García también rechazó los comentarios de médicos que recetan medicamentos que no tienen evidencias científicas de su efectividad. "Por favor, no se automediquen en casa. No lo vayan a hacer. Qué lástima que algún médico esté hablando en una radio acerca de esto”.

Además, fue enfática al decir que “no existe ningún medicamento que prevenga ni ningún medicamento que trate. Lo que tenemos que hacer es tratar de prevenir infectarnos”.

Efectos adversos de la automedicación

El doctor Mario Izquierdo, de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), declaró que se debe de tener cuidado con los antibióticos ya que podría incrementar u ocultar los síntomas de la COVID-19. Además, señaló que la enfermedad es causada por un virus, por lo que no necesita ser tratada con fármacos eficaces contra las infecciones bacterianas.

“El uso inapropiado de antibióticos incrementa el proceso de resistencias bacterianas, lo cual ya es una amenaza para la salud mundial”, aseveró Izquierdo.

Mario Izquierdo y Patricia García coinciden en que el único medicamento de venta libre que se puede tomar en caso de presentarse fiebre o dolor de cabeza es el paracetamol. De igual manera, es recomendable consultar a un médico acerca de ello.

Conclusión

Es falso que la doxiciclina, azitromicina o derivados sean una alternativa de tratamiento de la COVID-19. Esos son antibióticos y tienen efectos en bacterias, no en virus. Por ningún motivo se recomienda la automedicación, ya que esta podría tener efectos adversos en la salud.