En Twitter, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, compartió un video de una de las conferencias en la que explica cómo se da el contagio del nuevo coronavirus. Sin embargo, en un tweet sugirió que las personas pueden contagiar este virus una vez que presentan síntomas.

“Como ya lo hemos explicado anteriormente, una persona puede transmitir la COVID-19 en cuanto desarrolla síntomas. La probabilidad de contagio aumenta progresivamente con los días desde el inicio de la sintomatología; entre el cuarto y sexto día puede ser más contagiosa”, escribió en Twitter.

No obstante, esta información es engañosa, puesto que sí existen posibilidades de que una persona sin síntomas pueda contagiar con el nuevo coronavirus.

Además, esta no sería la primera vez que el experto menciona frases como esa, ya que a finales de marzo cuando se le consultó por las probabilidades de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sea un posible infectado con COVID-19, dijo que no harían las pruebas hasta que el dignatario no muestre síntomas.

“No aplica (la prueba) porque el periodo relevante de contagiosidad empieza, en el caso de la persona afectada, en el momento en que desarrolla síntomas", explicó.

Estudio demuestra que sí hay contagio a través de infectados sin síntomas

Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, declaró a CNN que un artículo publicado en The New England Journal of Medicine demostró que las personas pueden transmitir el coronavirus incluso antes de que aparezcan los síntomas.

El artículo informa sobre el contagio de dos personas en Alemania que se infectaron luego de estar en contacto con una mujer procedente de China que no presentaba síntomas.

Posteriormente, uno de los contagiados, también asintomático hasta ese momento, contagió a otros dos compañeros de trabajo.

Según los resultados de la investigación, esto revela que “personas asintomáticas son potenciales diseminadoras del coronavirus lo que puede requerir una revaluación de las dinámicas de transmisión del actual brote”.

La Organización Mundial de la Salud asegura que las personas sin síntomas sí pueden transmitir el virus

En la sección de “preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19)” de la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, la institución afirma que aquellas personas que no presentan síntomas del nuevo coronavirus sí pueden transmitir la enfermedad.

Aunque resalta que lo más común es que el contagio se dé a través de pacientes que presentan síntomas leves como una tos y no se sientan enfermos.

“Según algunas informaciones, las personas sin síntomas pueden transmitir el virus”, menciona en su página oficial. “Aún no se sabe con qué frecuencia ocurre”, agrega.

La transmisión de personas pre-sintomáticas y asintomáticas con la COVID-19

El informe situacional número 73 de la OMS explica que las personas pre-sintomáticas son aquellas que aún no presentan síntomas, debido a que se encuentran en el período de incubación que puede durar entre 5 y 6 días.

Agrega que luego de revisar informes y estudios de casos determinaron que estas personas sí pueden transmitir el virus.

“Es posible que las personas infectadas con COVID-19 puedan transmitir el virus antes de desarrollar los síntomas”, asegura el informe. Añade que “esto está respaldado por datos que sugieren que algunas personas pueden dar positivo por el nuevo coronavirus de 1 a 3 días antes de desarrollar síntomas”.

Por otro lado, el mismo documento describe al grupo asintomático como aquel que se encuentra infectado con COVID-19 y que durante la enfermedad no desarrolla síntomas.

La entidad internacional aclara que hay pocos informes de casos confirmados por laboratorio que sean verdaderamente asintomáticos, puesto a que la mayoría desarrolla los síntomas luego de los primeros cinco días.

“Se han reportado casos asintomáticos como parte de los esfuerzos de localización de contactos en algunos países”, indica la OMS.

Conclusión

El tweet que asegura que “una persona puede transmitir la COVID-19 en cuanto desarrolla síntomas” es engañoso. Según la Organización Mundial de la Salud, las personas que no presentan síntomas del nuevo coronavirus sí pueden transmitir la enfermedad, aunque no se sabe con qué frecuencia ocurre. Además, un estudio publicado en The New England Journal of Medicine demostró que cuatro personas en Alemania se contagiaron cuando aún no presentaban los síntomas.