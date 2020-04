Vin Diesel, el conocido actor que le ha dado vida a Dominic Toretto en Rápidos y Furiosos, es el nuevo protagonista de una cadena de Facebook cuyo objetivo es recolectar información de los usuarios desprevenidos. Dicha modalidad de robo de datos es conocida como phishing.

La cadena de Facebook tiene un formato reconocible, independientemente del actor que aparezca. “Esto es oficial, no fraude, elige la primera letra de tu nombre y tu regalo coincide”, dice la publicación de un usuario que usa el nombre de ‘Dom Toretto’ y la foto de perfil de Vin Diesel.

"No es fraude", asegura la publicación anónima.

Debido a que en diciembre del 2019 #VerificadorLR publicó un artículo en el que desmentía una cadena similar de Facebook publicada por el usuario ‘Dwayne Johnson’, realizamos una búsqueada con el nombre del actor en la plataforma de Mark Zuckerberg. Encontramos que se seguía difundiendo.

Se sigue difundiendo post falso del actor conocido como 'La Roca'.

En el artículo anterior comprobamos que el video de la publicación no tenía ninguna relación con el supuesto obsequio de dinero. Era una grabación sacada de contexto y en ella Dwayne Johnson daba las gracias por las donaciones de sus seguidores a la campaña #SmolderForGood.

Sin embargo, uno de los usuarios, identificado como Miguel Ángel, comentó en el fanpage de La República que no poníamos al descubierto “el robo sistemático de dinero” que se hacía a través de un link. "Dicho enlace lleva a una plataforma donde pide llenar datos confidenciales de las tarjetas de crédito o débito a las víctimas”.

Por eso, esta vez optamos por desmentir esta cadena de Facebook de manera diferente. Primero, instalamos la extensión Web of Trust (WOT), que indica si una página es confiable o no. Luego, comentamos la publicación con una inicial. Menos de cinco minutos después, un bot nos escribió por Messenger y nos envió un enlace.

El mensaje era automático.

La aplicación WOT ya indicaba que no era un link confiable (pues el círculo junto al enlace ‘Regístrate aquí’ era color gris). Cuando visitamos la web, confirmamos que, además, era “maliciosa”. Esa página tiene una reputación peligrosa, ya que se dedica al phishing; esto es, el robo de datos por Internet.

El phishing consiste en el robo de información del usuario.

“El phishing es una técnica que atacantes ‘maliciosos’ envían a través de correo electrónico", de acuerdo a Ademir Cuadros, especialista en seguridad informática. “Al momento que el usuario hace clic va a ingresar a una página falsa”, explicó. Existen varios tipos: uno de ellos busca que uno introduzca el e-mail para extraer contraseñas y otro captura datos desde que se ingresa a la página, a través de un tipo de virus.

Cuadros recomendó una mayor “concientización” a la hora de navegar por Internet y evitar introducir datos en páginas desconocidas.

El antivirus Avast también explica en su página web que el phishing embauca a los usuarios para conseguir las contraseñas de su cuenta. Además, puede “provocar el robo de identidad”.

El video adjunto en la cadena de phishing

Si bien las cadenas de Facebook no deberían representar un peligro para los nativos digitales, existen personas que son víctimas de la mencionada estafa informática. Los usuarios desprevenidos no toman en cuenta que el supuesto "perfil de Vin Diesel” está sin check azul (característico de las cuentas verificadas) o si los videos no guardan relación con la publicación viral.

Por ejemplo, el video de la publicación de Facebook es del 8 de julio del 2019, como pudimos comprobar tras una búsqueda de imágenes en Google. En el clip de Instagra, Vin Diesel se refiere a la grabación de la película Rápidos y furiosos, pero no menciona nada sobre alguna donación de dinero.

“Semana tres, Rápidos 9, aquí en el set. Tenemos a muchos del elenco original aquí, incluidos los ganadores del Oscar como Charlize Theron y Helen Miller. Algunas sorpresas nuevas, incluido John Cena, quien creo que brillará por completo en esta película. Estoy mirando afuera hoy (...). Filmé Fast 6 en Londres, tengo tanta suerte de que mi trabajo me ha permitido viajar por todo el mundo”, indicó el actor.

“Week three Fast 9, here on set. We’ve got a lot of the original cast here, including Oscar winners like Charlize Theron and Helen Miller. A few new surprises, including John Cena who I beliebe is going to completely shine in this movie. I’m looking out today, I’m in London. I filmed Fast 6 in London, I’m so lucky that my job has allowed me to travel all over the world”.

Conclusión

La cadena viral de Facebook no guarda relación con el actor y, además, puede ser peligrosa para el usuario que le confíe sus datos, ya que se trata de phishing, una modalidad de estafa electrónica que roba información. Por lo tanto, es falso que Vin Diesel esté regalando dinero por dicha red social.