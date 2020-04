Esta semana se sigue difundiendo en redes sociales que el kion —una planta utilizada en platos típicos como el ceviche, el caldo de gallina y el arroz chaufa— es parte de un tratamiento efectivo contra el nuevo coronavirus. Sin embargo, a pesar de las propiedades que tiene este ingrediente habitual en la cocina peruana, esa información es falsa. El jengibre no cura ni mejora el sistema inmunológico.

La publicación está dirigida a los usuarios peruanos, ya que empieza con un “atención, Perú”. Posteriormente, indica que “se ha descubierto que masticar el kion retrasa la replicación del virus en la garganta” y que este “método” ha sido probado por el doctor ruso Mizzcheltz Kovlic.

Publicación asegura que la recomendación es de la OMS, lo cual es falso.

Esto es falso porque no existe tal doctor. Además, las propiedades del kion son otras. Por otro lado, la imagen no fue publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, sobra decirlo, comer jengibre no forma parte del tratamiento contra la COVID-19.

Al realizar una búsqueda simple en Google del nombre del supuesto “doctor ruso” que “comprobó la eficacia del kion”, vemos que no existe ningún paper científico, un enlace a un laboratorio o mención en una universidad. No hay huella virtual o registro académico sobre semejante “método” contra el coronavirus antes del 26 de marzo.

¿Kion para combatir el coronavirus?: la OMS y el Minsa lo descartaron

El 27 de marzo, el Ministerio de Salud del Perú (Minsa) desmintió esta publicación a través de su cuenta oficial de Twitter. De acuerdo a la cartera, no hubo tal “descubrimiento” sobre el jengibre. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud negó que hubieran emitido ese comunicado. “Es información falsa [en la] que usan el nombre de la OMS. No hay evidencia científica de que comer kion proteja a las personas de la COVID-19”, tuiteó.

Consultamos con la nutricionista Nathaly Aguilar sobre las propiedades del kion. Ella nos explicó que, si bien el jengibre tiene propiedades digestivas y de termogénesis (aumenta el calor corporal) los nutrientes que pueda aportan son mínimos. “No hay estudios que avalen que se utiliza para mejorar el sistema respiratorio”, declaró a este medio. “No existe un ‘alimento mágico’ que por sí solo te vaya a curar”.

Por otro lado, el representante del Colegio de Nutricionistas de Lima, Edinson Sánchez, explicó a La República los diversos tipos de alimentación que reciben los pacientes con COVID-19, que no tienen como ingrediente principal al kion o jengibre. Además, también destacó que un estilo de vida saludable prepara mejor al cuerpo para defenderse ante enfermedades. “No hay un alimento que por sí solo fortalezca tu sistema inmunológico”, declaró.

Alimentación para pacientes con coronavirus: ¿qué se debe tener en cuenta?

Sánchez diferenció cuatro tipos de pacientes con coronavirus. El portador asintomático —es decir, el que no presenta síntomas pero tiene el virus SARS-CoV-2—, el portador sintomático, el paciente que es internado en el hospital y el paciente dado de alta.

El primero debe llevar un régimen de alimentación saludable. El portador que ya presenta síntomas pero está aislado en casa y estable, necesita hidratarse. Al sufrir de fiebre, tos seca y, a veces, congestión nasal, pierde el apetito y se reduce su ingesta alimentaria. Las recomendaciones para esta persona con COVID-19 son que fraccione sus comidas —en vez de desayuno, almuerzo y cena, puede comer en cinco tiempos—, que consuma todos los tipos de alimentos —proteínas de consistencia blanda, carne blanca, verduras sancochadas, carbohidratos para obtener energía— y tome bastante líquido.

El paciente con coronavirus que llegue a ser internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), es alimentado por sonda. Dichas personas están en una situación crítica a causa del virus SARS-CoV-2. “Al estar conectados a un ventilador mecánico, es necesario que se les coloque una sonda nasogástrica para que el suplemento nutricional llegue directamente al estómago”, explicó el nutricionista a este medio.

Sobre los pacientes recuperados del nuevo coronavirus, Sánchez indicó que es probable que sean dados de alta con algún nivel de desnutrición. En ese caso, ellos requieren de una alimentación rica en proteínas e, incluso, de suplementos de vitaminas. El nutricionista comentó que las personas con algún grado de morbilidad tienen más posibilidades de llegar a necesitar ingresar a una UCI. En ese sentido, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, el sobrepeso, el colesterol elevado y la cirrosis son factores peligrosos para las personas con riesgo de contraer COVID-19.

Conclusión

No está probado que ningún alimento, por sí solo, va a prevenir o curar el coronavirus. Por otro lado, las publicaciones sobre un tratamiento a base de jengibre para “prevenir” la pandemia contienen afirmaciones falsas. Por lo tanto, es falso que el Minsa y la OMS recomiendan kión para combatir la COVID-19.