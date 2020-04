Uno de los países más afectados por la pandemia de COVID-19 en latinoamérica es Ecuador. Su sistema de salud ha colapsado la capacidad de atención que tenía, lo que originó que muchas personas fallezcan en las calles.

Así, muchos vídeos han circulado por las redes sociales. Sin embargo, no todos son reales. Uno de los últimos indica que los ecuatorianos fallecidos con COVID-19 estarían siendo arrojados al mar.

A través de una búsqueda invertida rastreamos que el vídeo no es de ecuatorianos, sino de inmigrantes africanos que naufragaron hasta las costas de Libia. Según El Heraldo, este grupo tenía como destino llegar a Italia.

Además, la fecha en la que apareció por primera vez la información fue en agosto del 2014, por lo que se descarta la posibilidad de que sean ecuatorianos infectados con el nuevo coronavirus.

Búsqueda invertida de imágenes muestra que la fecha de publicación del vídeo fue en el 2014

El segundo vídeo que se reportó fue el de un hombre en silla de ruedas al que lo suben en un bote. Algunos usuarios señalaban que este sería arrojado al mar.

Los familiares del señor, identificado con las iniciales J. Y. C., indicaron a un medio local que el vídeo es real, pero la información no. “Al chico el día de ayer a las 3 p. m. se lo llevaron a la isla Villamil, ya que ellos pertenecen allá. Para las personas que no están enteradas, allá tienen un cementerio”, señaló la familiar.

Además, el médico del hospital en el que fue atendido manifestó que “el paciente sale de la unidad con signos vitales. Los familiares deciden llevárselo a la isla donde pertenece, puesto que nadie quiere ir a Guayaquil por la situación actual de los hospitales”

Conclusión

Es falso que ecuatorianos fallecidos con COVID-19 sean arrojados al mar. Los vídeos que circulan por las redes sociales son reales, pero pertenecen a diferentes situaciones.

Uno de ellos es de un ecuatoriano que será llevado a la isla en donde reside. El otro es inmigrantes africanos que naufragaron hasta las costas de Libia y data del 2014.