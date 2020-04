En WhatsApp y Facebook ha circulado una imagen que asegura que consumir alimentos alcalinos como el limón, la piña y el ajo modificarán el pH del coronavirus eliminándolo de nuestro organismo.

“Todo lo que necesitamos hacer para vencer al coronavirus es tomar más alimentos alcalinos que estén por encima del nivel de pH del virus”, se lee en la publicación de Facebook. Sin embargo, esta afirmación es falsa.

Existen incongruencias en la publicación

El post de Facebook basa su “remedio” en una investigación realizada en 1991; sin embargo, el nuevo coronavirus fue descubierto en diciembre del 2019, como menciona la Organización Mundial de la Salud.

No obstante, esa no es la única inconsistencia porque según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), el pH es una medida del grado de acidez o alcalinidad de una sustancia o solución, no de un virus.

“El pH se mide en una escala de 0 a 14. En esta escala, un valor pH de 7 es neutro, valor de menos de 7 significa que es más ácida y un valor de más de 7 significa que es más alcalina”, se lee en su página oficial.

Al contrastarlo con la publicación vemos que la palta tiene un “pH de 15.6”, lo cual no es posible. Lo mismo sucede con el limón que aparece con pH 9.9, pero de contar con ese nivel sería una sustancia alcalina y no ácida como realmente lo es (el pH del limón es menor a 3).

El estudio citado fue probado en ratones

Verificador buscó la citada investigación sobre el pH y los virus publicada en la Revista de Virología y halló un estudio difundido por la Sociedad Americana de Microbiología que coincide con el año y número de página indicada en el post.

Este estudio se titula “Alteración de la dependencia del pH de la célula inducida por coronavirus” y analiza el cambio del pH en las células murinas, pertenecientes a un género de murciélagos.

Esta investigación concluye que estas células luego de ser expuestas a la hepatitis por coronavirus de ratón tipo 4 (MHV4) dan como resultado una fusión de células con pH de 5,5 a 8,5.

Este bulo sobre la “famosa receta” llegó hasta África, donde el medio de fact-checking Africa Check la desmintió citando al miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Oyewale Tomori.

El especialista confirmó que esta información es mentira porque los alimentos que consumimos se van al estómago y el nuevo coronavirus afecta principalmente las vías respiratorias.

Conclusión

Es falso que “modificar el pH ayuda a combatir el coronavirus”. El estudio citado fue probado en ratones para determinar cómo afectaba sus células el coronavirus causante de hepatitis en ratones. Además, los datos brindados en la publicación son erróneos.

