En Facebook circula una receta casera que asegura que tomando un té de agua, limón, kion y creolina o Zotal (compuesto químico para desinfectar) las personas se curan del nuevo coronavirus. Sin embargo, esto es falso porque no existen pruebas clínicas ni científicas de la efectividad de esta mezcla.

La publicación señala al señor Hitler Alado, originario de Iquitos, como el creador de esta “cura”. Según cuenta la usuaria que compartió la receta, la hija con diagnóstico positivo para el nuevo coronavirus se recuperó usando este compuesto natural.

“Receta que recomienda el señor Hitler Alado para tratar la COVID-19 o coronavirus”, se lee en el post. Especifica que la persona a la que hace referencia es un amigo de la ciudad de Iquitos.

"Por experiencia propia asegura haber sanado a su hija que le diagnosticaron coronavirus”, añade.

Sin embargo, existen inconsistencias en el “milagroso remedio casero”.

El cresol no es un producto para consumo humano

Por su composición química es usado principalmente como solvente y para producir otras sustancias, que también se encuentran en los desinfectantes y jabones, según información del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Además, al ser consumido podría traer consecuencias a la salud como lo menciona la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades.

“La ingestión de líquidos que contienen cresoles puede dañar gravemente el tracto gastrointestinal y causar la muerte”, según la entidad adscrita al CDC.

No hay pruebas de que la “receta” funcione

Verificador se puso en contacto con el creador de este remedio para conocer las razones que lo llevan a hacer esta afirmación y descubrió que no posee pruebas sólidas de que esta receta haya sanado a su hija y a los demás pacientes de coronavirus.

“Yo quiero pensar que (lo que los curó) son las tres cosas: el kion, el limón y el ajo”, afirmó en declaraciones para La República.

“Puede ser (que por el paso de los días también se hayan curado), pero como le repito, no soy médico y la misma experiencia nos enseña de que los remedios caseros son muy eficaces”, agregó.

Como lo menciona Alado Vásquez, su profesión no está relacionada con la medicina, sino a las telecomunicaciones. Tal dato se observa en su perfil de LinkedIn.

Luego de narrar todo el proceso que pasó su hija para sanarse, Verificador también detectó que hay algunos aspectos que la persona que realizó la publicación olvidó mencionar.

Cuando la paciente fue diagnosticada con el virus, el doctor que la visitó le suministró antibióticos, los cuales también pudieron influir en la reducción de los síntomas.

Además, desde el día en que la paciente se sintió mal y fue detectada con positivo para COVID-19 hasta el día en que la prueba dio negativo pasaron 15 días, tiempo en el que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un paciente se puede recuperar sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial.

Esas medidas más el remedio casero fueron llevados a cabo por la persona infectada simultáneamente. Por lo que no existe certeza de que esa “medicina natural” fuera clave para su recuperación.

Familiar de uno de los mencionados desmintió la publicación de la mujer

En el post de Facebook se dice que los familiares del policía que falleció con coronavirus en la región de Iquitos se recuperaron luego de tomar ese compuesto.

No obstante, al conversar con un miembro de la familia confirmó que lo que se menciona no es cierto.

“Lo único que le diré es que todo lo que esa chica dice es mentira. No respeta nuestro dolor de haber perdido a mi familiar”, declaró para este medio.

Al preguntarle a la fuente identificada con las iniciales A. L. sobre el uso de este remedio o si conoce a la persona que lo recomienda dijo que hubo personas que se comunicaron con la hermana del fallecido para darle recetas caseras.

También Hitler Alado, el creador de esta “cura” hizo referencia a su contacto con esta familia y demostró a través de pruebas que otro miembro de la familia confirmó haber probado la receta solo que sin consumir el compuesto químico.

Ello revela que no existen pruebas de la eficacia de esta receta y que efectivamente no es recomendable ingerir sustancias químicas que no son aptas para consumo humano.

La Organización Mundial de la Salud no recomienda la automedicación

Finalmente, es importante recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha pronunciado sobre los diversos remedios que han surgido en torno al contagio por coronavirus y ha recomendado no llevar a cabo ninguno de ellos.

“Aunque algunos remedios occidentales, tradicionales o caseros pueden proporcionar confort y aliviar los síntomas de la COVID-19, no hay pruebas de que los medicamentos actuales puedan prevenir o curar la enfermedad”, se lee en la página oficial de la institución internacional.

Conclusión

Es falso que “infectados con COVID-19 en Iquitos se curaran tras tomar té con cresol”. No existen pruebas clínicas ni científicas que corroboren la efectividad de este remedio. Además, las personas que lo llevaron a cabo también consumieron medicinas convencionales como antibióticos y analgésicos como ibuprofeno; por lo que no hay certeza de a qué se debe su recuperación.