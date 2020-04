El último sábado el presentador de televisión Andrés Hurtado dio falsos remedios para curar el nuevo coronavirus en su programa de televisión. Para ello invitó a dos “especialistas” en la materia, quienes afirmaron que con los remedios caseros que dieron, el virus no ingresaría al organismo y, si ya está en este, desaparecería.

Sin embargo, hasta la fecha -6 de abril del 2020- no se ha encontrado cura alguna que sea eficaz y pueda lidiar con el COVID-19. Al respecto la Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que algunos medicamentos tradicionales pueden aliviar los síntomas, mas no ser consideradas como antídoto.

La reacción en las redes sociales ante lo emitido en el programa no se hizo esperar. Así, específicamente en Twitter, los usuarios pidieron que se sancione el programa, ya que desinformaba a los ciudadanos.

Aquí dejamos los cuatro remedios que Andrés Hurtado recomendó y por qué no son la cura del COVID-19.

Gárgaras de bicarbonato de sodio con limón y agua caliente

En el programa presentaron un video en el que Ruth Marí Calderón afirmaba que con gárgaras de bicarbonato de sodio, limón y agua caliente, el nuevo coronavirus no podría ingresar a nuestro organismo.

"Al virus no le gusta el caliente extremo. Ya hay un testimonio de una persona que lo tomó y se sanó”, señala Calderón. Además, asegura que “en Israel están super bien haciendo té de bicarbonato de sodio y gárgaras de bicarbonato de sodio”, por ello la mortalidad sería baja.

Rastreamos el vídeo original y este fue publicado en su página Facebook el 1 de abril. Cuenta con más de 68 000 reacciones, 152 827 compartidos y alrededor de 2.6 millones de reproducciones.

Fuente: Facebook

Ante esto nos preguntamos quién es Ruth Marí Calderón. En su página web se autodenomina médica de familia con estudios en la academia John Maxwell, que es una escuela de coaching y no una facultad de medicina de alguna una universidad.

Fuente: página web de oficial de Ruth Marí Calderon

Con respecto a la información brindada por ella, no existen evidencias de que el bicarbonato con limón sirva para eliminar el virus de la garganta. Además, la exministra de Salud Patricia García señaló que existe una confusión en esto, ya que el SARS-CoV-2, virus causante del COVID-19, no se queda en nuestra garganta. Por lo tanto, ninguna gárgara podría eliminarlo o evitar que ingrese.

“Una vez que el virus ingresa a nuestro organismo, se pega de inmediato a las células y las vuelve locas. Les hace producir y soltar un montón de virus, pero ya hay infección en ese momento. Entonces, cualquier cosa que yo me meta en la garganta, ya sea yodo, agua caliente, sal (o bicarbonato), no va a matar al virus”, manifestó García a un medio local.

Con respecto a que en Israel estarían utilizando este método y, por ello, las personas fallecidas allí son menos que las de nuestro país, es información poco fiable. De hecho, no existe registro de que se haya utilizado este tratamiento en dicho país. Así, el Ministerio de Salud de Israel confirma en su página oficial que aún no existe un tratamiento para la enfermedad.

Fuente: Ministerio de Salud de Israel

Además, la tasa de mortalidad se debería a que Israel fue uno de los primeros países fuera de Asia oriental en establecer la cuarentena y el distanciamiento social, entre otras medidas tomadas por el Gobierno.

Inhalar o inyectar eucalipto

En el programa de televisión también se emitió el testimonio de una mujer que se habría curado de COVID-19 por realizar las gárgaras con bicarbonato de sodio, limón y agua caliente. Ella añadió que al inicio inhaló el vapor de las hojas de eucalipto que flotaban en una recipiente de agua caliente.

Luego, al querer que el efecto sea más rápido, la “doctora” Calderón le habría recomendado que era mejor una inyección. Esa, según la fémina, habría contribuido a la cura.

La información presentada en ese bloque es engañosa, ya que el eucalipto no elimina ni previene el nuevo coronavirus, pero sí ayuda a combatir sus síntomas. Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el aceite de eucalipto sirve como tratamiento contra afecciones respiratorias como la tos, asma y bronquitis.

Fuente: Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.

Sin embargo, no existe información científica de que este sea un antibiótico para curar el COVID-19. Revisamos revistas científicas como Science, The Lancet, Nature y los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU., pero no se encontró algún estudio que lo avale.

En el caso de algunas revistas, se evidenció información del eucalipto como tratamiento para afecciones respiratorias y las últimas publicadas fueron en junio del 2019.

Fuente: Nature

Fuente: Science

Técnica de la secadora de cabello

Otra fuente que presentó Andrés Hurtado fue la de un médico mexicano otorrinolaringólogo Juan Manuel Gomez Aguirre, quien presentó la “técnica de la secadora de pelo”, la cual sería una cura casera para matar al virus SARS-CoV-2.

El médico no se encuentra certificado por el Consejo Mexicano De Otorrinolaringologia y Cirugia de Cabeza y Cuello para ejercer su profesión.

Comunicado del Consejo Mexicano De Otorrinolaringologia y Cirugia de Cabeza y Cuello

“Dirigir la corriente hacia las fosas nasales para que ese aire caliente alcance los 56°C y rompa la capa que está cubriendo al virus”, señala en el video.

Además, el médico recomienda realizar este procedimiento durante cinco minutos de cuatro a cinco veces al día.

Esa información es falsa. La OMS ha confirmado que la temperatura no tiene nada que ver en la transmisión del nuevo coronavirus, ya que se ha presentado en climas cálidos y fríos.

Asimismo, el médico estadounidense experto en coronavirus Benjamin Neuman, dijo que estos métodos del calor del desierto, un sauna o un secador de pelo no tendrían efectos sobre el virus.

“Respirar en un sauna o un secador de pelo no tendría ningún efecto en la prevención o el tratamiento del coronavirus”, dijo a AFP. Agregó que “no hay ninguna evidencia sólida que vincule la temperatura ambiental con la transmisión del coronavirus. Se trata más de cuánto tiempo pasas cerca de una persona infectada”, aclaró.

Al respecto, la Federación Mexicana de ORL y CCC AC emitió un comunicado en el que calificaba a las recomendaciones de Gomez como “absurdas” y que carecían de “fundamento científico”.

Comunicado de la Federación Mexicana de ORL y CCC AC

Conclusión

Aún no existen remedios que puedan curar el COVID-19. Por lo tanto, la información emitida en el programa de Andrés Hurtado es falsa y provoca desinformación en las personas. Las gárgaras de bicarbonato con limón y agua caliente no impiden que el nuevo coronavirus ingrese al organismo.Tampoco inyectarse aceite de eucalipto ni mucho menos poner inhalar caliente.

Andrés Hurtado se disculpó en sus redes sociales por brindar ese tipo de información. Tratamos de contactarnos con el Ministerio de Salud para saber si habría algún tipo de sanción al respecto o si aclararían la información. Sin embargo, hasta el cierre de la nota, no se pronunciaron.