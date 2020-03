Desde que inició la pandemia provocada por el nuevo coronavirus, científicos de todo el mundo buscan datos que los ayude a controlarla. Es entonces que surge la importancia de encontrar al paciente cero, aquel primer humano en infectarse con el virus, ya que de allí se podrían responder preguntas acerca de cómo, cuándo y por qué surgió la enfermedad.

En ese sentido, medios de comunicación como news.co.au y Radio Mitre, entre otros, han afirmado que China ha identificado a su paciente cero. Sus titulares son llamativos y sirven como anzuelo para que la gente entre a leer la publicación.

En el cuerpo, describen a la persona como una mujer de 57 años llamada Wei Guixian, quien vendía camarones vivos en el mercado de Wuhan, China. “Con las investigaciones que se estuvieron realizando, los chinos finalmente creen haber encontrado a la paciente cero, es decir la primera persona que contrajo coronavirus”, añade Radio Mitre.

La información brindada toma como fuentes tres medios de comunicación: el medio chino The Paper y los medios estadounidenses The Wall Street Journal y New York Post.

Verificamos la información de The Paper y no se encontró información alguna acerca del paciente cero. Además, alegan la existencia de un informe filtrado, pero en ninguna parte de la noticia se muestra este.

Luego, en The Wall Street Journal se localizó un artículo que data del 6 de marzo del 2020 en la que se habla acerca de Wei Guixian, pero en ningún momento mencionan que sea la paciente cero. Además, aquí se dice que Wei es un hombre, y no una mujer, como aparece en Radio Mitre.

Finalmente, en la nota del 27 de marzo en New York Post, sí se habla de un paciente cero, pero como una posibilidad. Así, utilizan verbos en condicional y adjetivos como “probablemente” y “puede ser”.

En cuanto a la fotografía de portada, esta pertenece a The New York Times y aparece en un artículo titulado “Los mercados de China, epicentro de un brote letak”. Esta fue tomada en el mercado de Langfang, no el de Wuhan, y la señora que aparece en la imagen no es la paciente cero.

Hasta la fecha no se ha identificado al paciente cero. Por lo tanto, la información que algunos medios de comunicación han dado es falsa. El gobierno chino ni alguna entidad calificada ha dado esta información. Las fuentes en las que se basan los redactores para escribir la noticia ha sido tergiversada.