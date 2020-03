La expansión del nuevo coronavirus ha impulsado una carrera por la búsqueda de la cura o el tratamiento para esta enfermedad.

En medio de esta carrera científica han surgido publicaciones falsas sobre remedios caseros que vienen siendo difundidos en redes sociales.

Uno de esos rumores circula a través de una cadena de WhatsApp. Esta afirma que el doctor chino Li Wenliang, quien alertó sobre el nuevo coronavirus, sugirió beber té para disminuir el impacto del COVID-19, “según una noticia de CNN”. Además, este mensaje indica que los infectados en China bebieron dicha infusión tres veces al día para vencer esta enfermedad.

“¿Quién hubiera sabido que toda la solución a estos virus sería una simple taza de té?” se lee en la publicación.

Esta información también ha sido mencionada en medios sociales como Twitter y Facebook. Sin embargo, esto no es cierto.

En primer lugar, no existe una noticia de la cadena internacional CNN que informe sobre alguna cura supuestamente propuesta por el doctor Li Wenliang.

Las únicas noticias en las que es mencionado tratan sobre su hazaña de alertar al mundo sobre el COVID-19 y su muerte ocurrida el 07 de febrero luego de ser diagnosticado con esta enfermedad.

Además, solo existe una noticia en la que se menciona a esta infusión y su relación con la salud en la nota que informa que según un estudio el té duplica el riesgo de cáncer.

Dicha investigación realizada en Irán determinó que quienes consumían más de dos tazas grandes de este producto al día, tenían un 90% más de riesgo de cáncer de esófago.

En segundo lugar, el médico Wenliang fue un oftalmólogo que alertó sobre la aparición de este virus, luego de ver el informe de la doctora Ai Fen sobre un paciente con diagnóstico positivo para las pruebas de coronavirus del SARS, que lo relacionaba a otros seis casos con resultados similares.

Sin embargo, él no trató a pacientes infectados por el COVID-19, pues no era su especialidad. Además, no existen pruebas de que haya realizado investigaciones al respecto.

En tercer lugar, a pesar de que el té sí posee dichos compuestos químicos (metilxantinas como la cafeína, teobromina y teofilina), no existen estudios científicos que relacionen el virus 2019-nCoV con el té.

Al realizar una búsqueda entre las investigaciones publicadas en Google Scholar y Patentes de Google no se halló alguna que hablara sobre el té como tratamiento para el nuevo coronavirus.

Solo existe una investigación publicada en ScienceDirect que relaciona el té negro al tratamiento del coronavirus bovino, mas no para el COVID-19.

Por último, no existen pruebas de que los doctores en China hayan tratado a los infectados con el nuevo coronavirus dándoles té tres veces al día.

Lo que sí se ha informado en medios como la BBC es que en el hospital Jin Yintan, ubicado en la ciudad de Wuhan se trató a 41 pacientes con una combinación de los fármacos antivirales ritonavir y lopinavir, según un reporte publicado en la revista médica The Lancet.

Conclusión

No existen pruebas de que el doctor Li Wenliang, uno de los que alertó sobre la aparición del COVID-19, haya sugerido beber té para curar esta enfermedad. Además no se han realizado investigaciones científicas ni médicas que comprueben la efectividad de este producto en el tratamiento del nuevo coronavirus. Por lo tanto, la cadena que afirma que “beber tres tazas de té al día curaron a los infectados con COVID-19 en China” es falsa.