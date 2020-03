Un video que circula en varios grupos de WhatsApp asegura que existe una forma casera de crear un protector contra el nuevo coronavirus que puede ser reutilizado.

El video está dirigido a cualquier miembro de una familia que necesite adquirir el protector. “La gorrita mascarilla ha tenido éxito dentro de la familia", se oye decir al autor de esta creación.

Luego de mostrar el procedimiento, el joven expresa: "tenemos una mascarilla totalmente resistente que va a aguantar y que al día siguiente podrás volver a usar limpiando con una solución alcohólica”.

Acudimos a la página oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para conocer cuáles son las mascarillas recomendadas para prevenir el contagio con el virus COVID-19.

Principalmente, la OMS recomienda el uso de mascarillas cuando la persona presenta algunos síntomas o cuando cuida de alguien contagiado por el 2019-nCoV.

Además, descubrimos que la mascarilla casera mostrada en este video es una imitación del equipo especial que utiliza el personal médico en determinados casos.

Como se observa en la imagen, esta careta protectora está acompañada por otros implementos de protección complementarios como la mascarilla.

Por lo que este producto no es un reemplazo de las mascarillas simples recomendadas por la institución.

Asimismo, consultamos con el infectólogo Marcos Saavedra, quien aseveró que esa mascarilla casera no asegura una protección eficaz contra el COVID-19. “[Este producto] no cumple con las especificaciones técnicas que tiene la Organización Mundial de la Salud”, afirmó para este medio.

Según las pautas de control de infecciones para la enfermedad respiratoria aguda en la atención médica de la OMS, las mascarillas de tipo quirúrgico son máscaras lisas o plisadas que protegen la nariz y la boca de la persona que las usa.

Además, esta entidad indica que, según la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de Estados Unidos, estas mascarillas deben tener una eficacia en la filtración bacteriana y de partículas, deben poseer una medida que permita la respirabilidad y el material debe pertenecer a una categoría de inflamabilidad apta para quirófano.

El infectólogo Saavedra también explicó que para los ciudadanos de a pie una mascarilla simple es suficiente. Él manifestó que "esa cobertura es para un personal de salud, no es para una persona 'normal’ porque una persona en la calle, si es que tiene síntomas, solo necesita usar una mascarilla simple (sic)”.

Finalmente, destacó el ingenio de la propuesta, pero resaltó la importancia de cumplir con los requisitos básicos. “Es una buena idea, pero tiene que tener un material adecuado y las medidas adecuadas que están especificadas en una guía de la OMS”, aclaró.

Conclusión

La ‘mascarilla’ mostrada en el video no es una como tal, sino que imita a una careta protectora usada por el personal de salud. Además, esta idea no proporciona una eficaz protección, puesto que no cumple con especificaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud. Por ello, es falso que la ‘mascarilla casera’ evite contagios de coronavirus.