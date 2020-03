Cuando el virus se expandió en Latinoamérica, y en especial en Perú, la información falsa sobre el COVID-19 se incrementó.

Virales en Facebook alcanzaron más de 7000 compartidos y las cadenas en WhatsApp sobre el tema se multiplicaron. Verificador se encargó de desmentir cada uno de ellos.

1. No existe una “prueba casera” para detectar el COVID-19

Una cadena de WhatsApp asegura que, de seguir unos sencillos pasos, uno puede descartar que “padece de una fibrosis en los pulmones y por ende, de infección por COVID-19”. Además, el mensaje recomienda “beber agua cada quince minutos para eliminar el virus de nuestro organismo”.

Sin embargo, esta información carece de sustento científico. El infectólogo Marcos Saavedra y el neumólogo Hebert Cuenca se manifestaron al respecto: el COVID-19 no produce fibrosis pulmonar, tomar agua no ayuda a eliminar el virus y no existen métodos caseros para diagnosticar esta enfermedad.

Puede leer la nota aquí.

2. El nuevo coronavirus no se contagia por el aire

Un audio de WhatsApp de casi 3 minutos afirma que el virus del COVID-19 ya está en el aire. Sin embargo, esta información es falsa porque, según declaraciones de la exministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, y la Organización Mundial de la Salud, el nuevo coronavirus se contagia por gotas respiratorias y para ser infectado tiene que estar en contacto con alguien que posea el virus.

Puede leer la nota aquí.

3. No existen remedios caseros para curar el virus originado en Wuhan

Usuarios de redes sociales afirmaron que beber infusiones tibias, tomar baños calientes y exponerse al sol “elimina” el virus. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encargó de desmentir estos rumores y de reafirmar que, hasta el momento, no hay cura ni tratamiento comprobado contra un contagio de COVID-19.

Puede leer la nota aquí.

4. El COVID-19 no se transmite comiendo cuy

A inicios de febrero, una publicación viral en Facebook indicaba que “según la Organización Mundial de la Salud (OMS)” el cuy estaba relacionado con los murciélagos y podía transmitir el virus originado en Wuhan, China.

No obstante, la OMS no ha realizado esa afirmación. Además, el cuy y los murciélagos no están relacionados pues pertenecen a familias diferentes. De acuerdo a la Integrated Taxonomic Information System (ITIS), el cuy pertenece a la familia de los cávidos y los murciélagos a la de los cavidae.

Puede leer la nota aquí.

PUEDES VER: Publicaciones sobre aparición de animales en canales de Venecia son engañosas

5. No es cierto que el coronavirus llega al país a través de productos provenientes de China

A finales de enero, un audio de WhatsApp afirmaba que productos importados del país asiático eran una fuente de contagio.“Están llegando productos chinos infectados” se escuchaba en el audio.

No obstante, esta afirmación es falsa. Como explicó el epidemiólogo Jorge Tarrillo a este medio, el modo de transmisión se da a través del contacto directo con una persona infectada y por medio de gotas respiratorias.

Puede leer la nota aquí.