Una captura de pantalla circula en WhatsApp asegurando que un trabajador de hipermercados UNO se encuentra “infectado con COVID-19”. En esta publicación se afirma que el infectado fue hospitalizado en el Arzobispo Loayza. Sin embargo, esta cadena es falsa.

En el post se lee que “(el afectado) ahora se encuentra en el hospital Loayza y está en tema avanzado. Sus pulmones no resisten”. No obstante, el Hospital Loayza no está acondicionado para la atención de pacientes graves infectados con el COVID-19.

Según información brindada por el Gobierno, tras la confirmación del primer infectado, son cinco los hospitales en Lima acondicionados para la atención de estos casos: el Dos de Mayo, el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, el Hipólito Unanue, el Sergio Bernales y el de Vitarte.

Además, el día 19 de marzo, el presidente Martín Vizcarra anunció que el Hospital Lima Este de Vitarte será destinado para la atención especializada de los pacientes infectados con el COVID-19.

Por lo que este o algún paciente infectado con coronavirus tendría que ser hospitalizado en alguno de los centros mencionados anteriormente y no en el Loayza.

Asimismo, al buscar información sobre los nombres brindados en esa publicación, no fue posible encontrar a alguien con las características allí mencionadas. No se halló ningún padre que tenga un hijo con ese nombre ni que esté relacionado a ese trabajo.

Además, la imagen que se utiliza para acompañar esta información falsa no corresponde a algún paciente ni hospital de nuestro país, pues esta foto fue tomada en el Hospital Central de Wuhan en China.

Al realizar una búsqueda inversa en Tineye, hallamos que la primera imagen data del 24 de enero de este año y fue compartida por Infobae.

Finalmente, al consultar a la persona que realizó la publicación confesó que “(el post) fue irreal, pero lo borré". Añadió que las imágenes que circulan fueron tomadas antes de que él rectificara su error.

Él asegura que se cercioró de que el nombre al que hacían referencia no era real y por ello, decidió eliminarlo. “El nombre de la persona no existía. Todo era falso, lo busqué en la PNP y el nombre de la persona no existía”, afirmó.

Además, en su perfil hallamos una captura de pantalla en la que hipermercados “UNO” se pronuncia negando que el supuesto infectado trabaje en su establecimiento.

Conclusión

El hospital Arzobispo Loayza hasta el momento no ha sido habilitado para el tratamiento de pacientes contagiados con el nuevo coronavirus. Asimismo, los nombres mencionados allí no corresponden a la realidad. Y la imagen utilizada para graficar el post fue tomada en un hospital en China. Finalmente, el autor de la supuesta noticia reveló que esta no es cierta. Así, la publicación que asegura que “existe un trabajador de hipermercados UNO infectado con el COVID-19” es falsa.