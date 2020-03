A través de WhatsApp se compartió una cadena que da falsa información sobre la expansión del coronavirus COVID-19. En Verificador desmentimos cada uno de los puntos que allí se mencionan.

1. Cuando un infectado por coronavirus muestra síntomas, sus pulmones están en un 50% de fibrosis

Esto es falso. En el mensaje se lee “el nuevo coronavirus NCP puede no mostrar signos de infección durante muchos días, antes de los cuales no se puede saber si una persona está infectada. Pero cuando tiene fiebre y /o tos y va al hospital, sus pulmones ya están en un 50% de fibrosis y ¡es demasiado tarde!”.

Sin embargo, esta información es falsa. Según el infectólogo Marcos Saavedra, “la fibrosis pulmonar o la limitación de la función pulmonar es una secuela que se presenta luego de que el virus ataca el pulmón y ha afectado del 2% al 10% de los infectados por coronavirus", como indicó a este medio.

Ello es respaldado por el médico neumólogo Hebert Cuenca, quien el declaraciones para La República explicó que “la fiebre no significa que un paciente tenga fibrosis pulmonar”.

Añadió que el nuevo coronavirus puede producir una neumonía leve, neumonía severa o distrés respiratorio, que es cuando el pulmón se inflama y genera falta de aire.

2. Una prueba respiratoria todas las mañanas para descartar el coronavirus

Además la cadena de WhatsApp asegura que “aguantar la respiración por 10 segundos” podría ayudarnos a descartar si tenemos fibrosis en los pulmones y por consecuencia, infección por coronavirus. Esto también es falso.

La prueba que se realiza para saber si alguien padece de fibrosis consiste en realizarse una tomografía de tórax de alta resolución, como indicó el doctor Cuenca. El experto recalca que “no existe absolutamente ninguna prueba casera para diagnosticar la fibrosis”.

Asimismo, el infectólogo Marcos Saavedra, añade que "el diagnóstico en fibrosis tiene otros parámetros. Y resalta la importancia de prestar atención a los síntomas como la respiración rápida y la falta de aire.

3. Beber agua cada 15 minutos elimina todos los virus

Asimismo, luego de esta “evaluación casera” brindan consejos otorgados por médicos chinos que recomiendan “beber sorbos de agua cada 15 minutos”, porque según estos “expertos” el virus será arrastrado a través del esófago hacia el estómago y allí será eliminado por el ácido gástrico.

Y eso también es errado. El doctor Cuenca, miembro de la Sociedad Peruana de Neumología (SPN) , explica que el coronavirus ataca la mucosa nasal, la de la tráquea y de la faringe y cuando es severo ataca la mucosa bronquial. Y reafirma que “no está demostrado científicamente que tomar agua ayuda en algo”.

A ello el infectólogo Saavedra añade que tomar agua no tiene nada que ver con el coronavirus ni con la fibrosis. Sentencia que "hay que hidratarse por un tema de salud y hay que hacerlo a diario así haya coronavirus o no”.

Conclusión

El COVID-19 no produce fibrosis pulmonar, tomar agua no ayuda a eliminar el virus y no existen métodos caseros para diagnosticar la fibrosis pulmonar, según especialistas en medicina. Por lo que el audio que circula en WhatsApp afirmando esto es falso.