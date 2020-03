Una información, con apariencia de noticia, ha recorrido distintos portales de la web pues detalla que, en Reino Unido, se pagará "3500 libras (unos 4000 euros) a aquellos voluntarios que se ofrezcan a contagiarse con el coronavirus de Wuhan”.

Según los datos difundidos, la investigación forma “parte de unas pruebas dirigidas a encontrar una vacuna contra el COVID-19”. Además, ambas notas añaden que serán 24 los voluntarios que podrán obtener este ingreso económico a cambio de su participación.

Toda esta información previamente mostrada, es falsa.

Sí existe un estudio denominado “Modelo de infección humana controlada (CHIM)” para el cual se necesitan voluntarios, aunque el virus con el que serán vacunados estos colaboradores no es el “coronavirus de Wuhan”, sino les introducirán cepas de coronavirus común.

En un comunicado emitido el 9 de marzo, el instituto encargado de realizar este proyecto (la firma farmacéutica de investigación clínica Open Orphan), explicó que utilizará cepas comunes de coronavirus.

Las cepas a usar son la OC43 y la 229E, que son de la misma familia del virus Covid-19, pero como aclara la empresa “estos coronavirus comunes se han extendido en la comunidad durante muchos años y causan solo una leve enfermedad respiratoria similar al resfriado”.

Adicionalmente, las noticias afirman que estas investigaciones se están llevando a cabo “como parte de unas pruebas dirigidas a encontrar una vacuna contra el COVID-19”.

Pero eso no es cierto porque este fue iniciado hace varios años por la filial de la farmacéutica en Londres, hVIVO, y fue suspendido debido a que la demanda de esta vacuna no parecía suficiente.

Ello fue anunciado por el profesor John Oxford, presidente de la Junta Asesora Científica de Open Orphan, quien manifestó que “hace un par de años, el equipo de hVIVO comenzó un proyecto para desarrollar un modelo de estudio de desafío Coronavirus, pero después suspendieron este proyecto porque no vieron suficiente demanda en el mercado”.

Sin embargo, al ser testigos del contexto actual han decidido reiniciar las indagaciones. El profesor, quien participará en el tratado, expresó en el comunicado que “dadas las circunstancias desafortunadas de Covid-19, el equipo ha reabierto su proyecto de estudio de desafío Coronavirus y sus archivos de trabajo”.

Fuente: Oxford Medicine.

Un tercer dato que ha llamado la atención de los usuarios es el hecho de que los voluntarios “recibirán un pago de unos 4000 euros”.

No obstante, Open Orphan no hace mención al pago que se hará a los participantes. Y al revisar la página de hVIVO, firma que se encargará de hacer la prueba del coronavirus, no existe registro ni convocatoria alguna para este proyecto en específico. Solo aparece cuánto le pagan a cualquiera que desee ser voluntario en alguna de los análisis que ellos realizan.

Así, se observa que uno común podría recibir 100 libras esterlinas, lo que equivale a aproximadamente 130 dólares al día. Las pruebas tienen un tiempo de duración promedio de entre 11 y 14 días y son realizadas en un centro residencial del que no pueden salir mientras dure la evaluación.

Conclusión

El estudio que está en busca de vacunas para el coronavirus probará en sus voluntarios virus comunes de coronavirus y no el COVID-19, según un comunicado de Open Orphan, empresa encargada del proyecto. Además, la clínica en la que se llevaran a cabo las pruebas no ha confirmado que los voluntarios reciban 4 000 euros de pago. Por lo que la información que afirman que “se pagará 4000 euros a voluntarios que accedan a inyectarse el coronavirus de Wuhan” es falsa.

En busca de una vacuna

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que hay más de 20 vacunas para COVID-19 en desarrollo y que ha recibido solicitudes de revisión y aprobación de 40 pruebas de diagnóstico.

El director general de esta organización, Dr. Tedros Adhanom, anunció, en una conferencia organizada en febrero en Ginebra, que “la vacuna contra el coronavirus podría estar lista dentro de 18 meses” .

Asimismo, Rubén Mayorga, representante de la OMS en el Perú, alegó que, aunque la vacuna se puede obtener en un menor tiempo (3 meses), está podrá ser utilizada dentro de 18.