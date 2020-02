El nuevo coronavirus (2019-nCov) ha sido utilizado como tema por los creadores de desinformación. Esta vez, una publicación de Facebook aseguraba que el cuy —un animal típico de la zona andina— podía transmitir dicha neumonía viral, “según la Organización Mundial de la Salud”.

“Alerta en Ecuador. Según comunicado de la OMS, los murciélagos son primos hermanos de los cuyes y puedes ser muy fácilmente contagiado por el coronavirus”, decía un post viral de Facebook. Además, hace un llamado a dejar de comer el platillo típico a base de cuy. La imagen se publicó este 2 de febrero y, en cinco días, fue compartida más de 7000 veces.

Publicación sobre el cuy fue compartida miles de veces.

[object Object]

La OMS no ha “alertado” que el coronavirus se transmita comiendo cuy

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado 17 reportes sobre el nuevo coronavirus hasta este viernes 7 de febrero. Ninguno alerta a la población para que no consuma el conejillo de Indias ('guinea pig’ en inglés).

Tras una búsqueda en Google encontramos que, la OMS no publicó información sobre el cuy desde diciembre, el mes en el que se descubrió la neumonía viral en China.

La OMS no ha publicado algún contenido sobre el cuy al menos desde que se descubrió el nuevo coronavirus.

De acuerdo al Ministerio de Salud (Minsa) quienes tienen el nuevo coronavirus presentan el cuadro clínico de una infección respiratoria. “Como la mayoría de virus respiratorios, se transmite a través de las secreciones respiratorias, por vía aérea al toser o estornudar o por contacto con las mismas al tocar superficies contaminadas y luego llevarse la mano al ojo, nariz o boca”, explicó el director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), Manuel Loayza, la semana pasada, mediante un comunicado. El profesional médico precisó que, según autoridades sanitarias, la transmisión “es de persona a persona”.

El cuy y los murciélagos no pertenecen a la misma familia

Por otro lado, aunque los cuyes y los murciélagos son mamíferos —como los seres humanos— pertenecen a familias diferentes. Las cobayas son cávidos, roedores de cola muy pequeña o inexistente. Los quirópteros son de la familia cavidae, de acuerdo a la Integrated Taxonomic Information System (ITIS).

El cuy (cavia porcellus) y el murciélago (rhinolophus sinicus) pertenecen a distintas familias.

El cuy, sus enfermedades y la salubridad

Además, el platillo típico a base de cuy o de otro animal no causa problemas de salud en las personas siempre y cuando existan buenas prácticas de manipulación, de acuerdo a Gladys Alarcón, nutricionista del instituto Inteci.

“Los animales bien criados no transmiten enfermedades", indicó Alarcón a La República. La especialista en ciencia de los alimentos explicó que cuando el músculo se convierte en carne —al momento del rigor mortis— existe el riesgo de que presente problemas sanitarios, debido al ácido láctico y al metabolismo rápido del cuy. Por eso se recomienda un especial cuidado de la temperatura.

Después de que el animal sea sacrificado —o convertido en beneficio para consumo humano— debe ser sometido a una cadena de frío, a unos 4°C. La carne de cuy puede durar de dos a tres días. “Si se congela a -18°C puede ser utilizada durante más tiempo”.

Una vez cocinada la cobaya, quienes pueden ser agentes de contaminación son las personas. “Las malas prácticas, como la contaminación fecal-oral, pueden causar enfermedades de tipo bacteriana”, explicó la bromatóloga Alarcon Arca.

La médica veterinaria Mailyn Huamán, del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), nos explicó que las enfermedades más comunes en los cuyes son de tipo digestivo —infecciones bacterianas— y respiratorio. Sin embargo, estas no se transmiten a las personas. “No se conocen casos de contagio”, afirmó, “excepto la dermatomicosis” —una especie de hongo—, que se transmite de un cuy vivo a los humanos.

No está comprobado que la sopa de murciélago cause coronavirus

Por último, no está comprobado que el consumo de quirópteros tenga algo que ver con el coronavirus. La sopa de murciélago —viralizada en Internet como la causa del 2019-nCov— es propia de Palaos, del continente Oceanía. Es conocida como ‘fruit bat soup’ o ‘Palaos soup’. Este medio se contactó con dos ciudadanas latinoamericanas que viven en China para saber si se consumía esa comida en el país. Cassandra Armijo, radicada en Puyang, nos comentó que ese tipo de cocina “es condenado por muchos chinos", pero todavía queda una parte que “cree que al comer estos animales exóticos mejora ciertas partes de la salud”. La colombiana Ana María aseguró que no había visto este platillo en las ciudades chinas que había visitado.

Una investigación publicada en Nature—’A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin', correspondiente a Zheng-Li Shi, del Instituto de Virología de Wuhan— asocia el nuevo coronavirus con los estos animales debido a la similitud de las secuencias de genes del 2019-nCov y otro coronavirus originado de los murciélagos. Sin embargo, los autores indican que es “probable” y no confirman los resultados. La muestra fue de menos de diez personas.

En conclusión

No hay una relación entre el virus originario de Wuhán y el animal andino. Tampoco entre el cuy peruano y el murciélago de China. La transmisión es de persona a persona, tal como otro tipo de neumonía, de acuerdo a los especialistas en salud. Por lo tanto, calificamos este viral sobre el coronavirus y el conejillo de Indias como falso.