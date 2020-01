Hasta este martes 28 de enero, el coronavirus solo ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en China como una “emergencia”. Aún no se ha confirmado ningún caso de dicha neumonía viral en estos países de Latinoamérica. A pesar de eso, usuarios difundieron publicaciones y documentos falsos alertando a la población.

Coronavirus en Ecuador: no hay fallecidos

El pantallazo de una web que reportaba el “primer caso de coronavirus de Wuhan confirmado en Ecuador” se difundió a través de Facebook desde la semana pasada. Además, también se compartió un supuesto documento que fue desmentido por el gobierno.

Captura de pantalla "confirmaba" un caso en Ecuador.

Ese documento apócrifo, que supuestamente informaba sobre el fallecimiento de un paciente de nacionalidad china por el coronavirus, tiene como fecha el lunes 27 de enero. Sin embargo, el último boletín de prensa publicado en la web del Ministerio de Salud de Ecuador fue publicado este domingo 26. No reporta ninguna muerte, sino un “caso sospechoso”.

El último boletín oficial de Salud es del 26 de enero.

Documento original informa sobre caso "sospechoso".

Asimismo, la publicación del 23 de enero también es falsa, ya que el primer reporte oficial del gobierno de Ecuador sobre un caso sospechoso de la neumonía viral proveniente de Wuhan se dio tres días después.

Por otro lado, de acuerdo a Ecuador Chequea, el Ministerio de Salud Pública (MSP) descartó este lunes 27 de enero que siquiera hubiera algún caso confirmado de coronavirus.

“Podemos decirle a la ciudadanía que no existen casos de coronavirus en el Ecuador. Nosotros estamos haciendo el estudio de un caso probable, sospechoso, más que nada por [...] la procedencia del paciente”, indicó la ministra de Salud, Catalina Andramuño, a Telediario EC.

Asimismo, el director de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, Alfredo Olmedo, informó la tarde del mismo lunes 27 que el paciente aislado en el Hospital Eugenio Espejo obtuvo resultados negativos para los análisis de coronavirus.

Colombia: no hay ningún paciente internado “con coronavirus”

El pasado 22 de enero, un par de medios informativos de Colombia reportaron que habían retenido a un pasajero chino que ingresó al país latinoamericano “al parecer, con coronavirus”. Sin embargo, dentro de la misma nota se explicaba que el Ministerio de Salud no había confirmado casos de la neumonía viral.

Ese mismo día, el Ministerio de Salud desmentía que se hubieran comprobado casos de la neumonía viral de Wuhan. “Después de los análisis respectivos se descartó la presencia del nuevo Coronavirus (nCoV) de China”, reportó el medio colombiano Semana.

De manera paralela, en las redes sociales se compartió una publicación sobre un tal Fabián Alejandro Lopez Amaya, “un comerciante que traía mercancía de Taiwan a su bodega ubicada en ‘El Hueco’ se encuentra en estado crítico en el Hospital General de Medellín con todos los síntomas del coronavirus”. Según ColombiaCheck una publicación “difundida por Pugna Universitaria” fue compartida más de 200 veces.

Este 28 de enero solo encontramos una publicación en Facebook del viernes 24.

Este 28 de enero, no se encuentran noticias sobre ese nombre, con excepción de la nota del verificador colombiano. Además, la divulgación sobre la neumonía viral fue descartada por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, este lunes 27 a través de su cuenta oficial de Twitter.

Descartan casos de coronavirus en Venezuela

Por último, en Venezuela circuló un rumor sobre un caso de coronavirus, según reportó el portal de Cazadores de fakenews. Incluso, fue replicado por el diputado venezolano Américo De Grazia, tal como informó Efecto Cocuyo.

Cadena falsa compartida por WhatsApp.

Político venezolano contribuyó a la desinformación, pero después compartió el tweet que lo desmentía.

Sin embargo, esto fue desmentido por un médico y docente de la Universidad de Oriente, Marcos Lima Martínez y por el Ministerio de Salud Popular de Venezuela, el pasado 23 de enero.

“Ante la cadena de rumores se aclara que el paciente de origen asiático hospitalizado en clínica Chilemex de PZO tiene diagnóstico de reacción de hipersensibilidad, no neumonía. El único paciente hospitalizado con neumonía es de El Callao y no hay nexo epidemiológico con Asia”, escribió en su cuenta de Twitter el conocido médico venezolano Lima Martínez. El mismo De Grazia compartió su tweet luego de darse cuenta de que había caído en desinformación.

En conclusión

Las autoridades médicas y gubernamentales han descartado casos de coronavirus y rechazado la desinformación. Por lo tanto, es falso que esta neumonía viral haya sido confirmada en alguno de estos tres países: Ecuador, Colombia y Venezuela.

¿Coronavirus en Perú?: No se ha confirmado ningún caso

Hay cuatro casos “bajo sospecha de coronavirus” en Perú, pero no han sido confirmados. Los pacientes están internados en el hospital ‘2 de Mayo’, de acuerdo al Ministerio de Salud, que “ha activado los protocolos de seguridad”.

El epidemiólogo Jorge Tarrillo explicó a La República que el contagio se da por contacto directo o con de animales portadores, mas no se transmite a través del aire. Valoró que este ‘nuevo’ coronavirus proveniente de Wuhan, China, era “menos invasido” que el tipo SARP.

Por otro lado, el profesional de la salud explicó el coronavirus no puede ser considerado una epidemia en Perú al día de hoy porque la frecuencia de casos aún no está por encima de lo existente y además no hay casos propios del país —ya que los pacientes “sospechosos” venían desde Asia—. En caso de que hubiera, se consideraría un “brote”, desde el punto de vista epidemiológico.

Como precaución, el doctor recomendó “lavarse las manos, cubrirse el rostro al toser y evitar las secreciones de personas afectadas”.