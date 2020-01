Vía WhatsApp se está difundiendo una cadena que recomienda tener una gaseosa en el hogar. Supuestamente, la bebida puede servir para detener el fuego en caso de que ocurra un incendio, sin embargo, el mensaje es falso.

“Los bomberos recomiendan tener una Coca Cola en el refrigerador. Este truco puede salvar vidas", asegura la cadena de WhatsApp. El mensaje alienta a las personas a usar la bebida para “controlar” el fuego “en caso de incendio en el hogar”, se lee en el mensaje.

Cadena de WhatsApp sobre la Coca Cola y el fuego es falsa.

En el video se ve como un bombero agita la gaseosa y la usa como extintor.

Los bomberos no recomiendan “apagar incendios con Coca Cola”. Consideran que puede ser, además de “ineficaz”, peligroso. Por otro lado, el video es real, pero se trató de una situación “controlada” y, por lo tanto, no debe ser replicada por un civil que no ha recibido capacitación alguna.

¿Bomberos recomiendan controlar el fuego con gaseosa Coca Cola? Falso

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) descartó que esta sea un consejo por parte de la organización a la ciudadanía. “No tiene sustento", comentó a La República.

“Nosotros recomendamos prevenir y evitar los incendios. Ante un conato de fuego, mantener la calma; luego desconectar el aparato eléctrico, si se puede. Si no, cerrar la llave de electricidad”, explicaron desde el área de Imagen.

En caso de que la energía eléctrica no esté involucrada con el fuego incipiente, se puede usar agua para controlarlo. De lo contrario, se usa un extintor químico, según el CGBVP.

Además, el rumor de que la gaseosa apagaba incendios en la cocina ya fue desmentido en el 2018 por el Cuerpo de Bomberos de Vitoria-Gasteiz, España. Para probarlo, integrantes vertieron la bebida gasificada a presión sobre aceite caliente y el fuego creció, en vez de disminuir. “No le eches Coca Cola”, escribieron en su cuenta de Twitter. “Agua tampoco”.

Video sobre el bombero apagando el fuego con gaseosa es real: fue un experimento controlado

De acuerdo al verificador Hablillas (Boatos en la versión portuguesa) el video fue grabado antes del 2016.

El clip forma parte de un reporte periodístico de China, tal como lo registra la descripción compartida en YouTube. “¿Qué sucede cuando rocías coca en una caja de madera en llamas? El fuego se extingue. Eso es lo que sucedió cuando un bombero intentó apagar un fuego con coca cola. Si bien funcionó con la bebida gaseosa, el experimento no tuvo éxito cuando [se] usó jugo para extinguir el fuego”, dice el canal chino CGTN (antes conocido como CCTV News).

Según el medio, la conclusión fue que las bebidas gaseosas contienen dióxido de carbono, y pueden llegar a inhibir la combustión. “Sin embargo, se recomienda utilizar el extintor mientras se apaga el fuego y llamar al departamento de bomberos para obtener más ayuda”, indica el CGTN.

Por otro lado, el medio chino ECNS indica que la nota en formato de video se realizó después de que se difundiera una grabación de un bombero extranjero apagando las llamas con Coca Cola.

“Pero los bomberos dijeron que la coca no puede extinguir el fuego de los productos derivados del petróleo y sugirieron al público que no la use para el control de incendios”, dice el pie de la foto.

Bomberos no recomiendan usar gaseosa para apagar el fuego.

En conclusión

Los bomberos no recomiendan usar la gaseosa en vez del agua en caso de incendio. Además, lo consideran peligroso. Por lo tanto, la cadena de WhatsApp sobre apagar el fuego con Coca Cola es falsa.