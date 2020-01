Vía Twitter, usuarios compartieron una publicación acerca de la Constitución de Dinamarca. Según ellos, un artículo permitía dejar sin voto a los ciudadanos que hubieran accedido a algún tipo de asistencia social.

“Ayer me enteré de una cosa: en Dinamarca [...] la Constitución contempla que los ciudadanos que reciben asistencia social no puedan votar. ¿Se imaginan a alguien proponiendo algo así acá?”, decía un tweet publicado el 19 de enero. En menos de 48 horas fue compartido más de 4000 veces.

Tweet viral es del tercer domingo de enero.

[object Object]

Entonces, ¿se pierde el derecho a votar al recibir asistencia por parte del gobierno? No. ¿Los daneses que reciben ayuda social no pueden votar? Falso, sí pueden hacerlo. ¿La Constitución contempla la posibilidad de que algún ciudadano no elija a sus representantes? Sí, en caso de que la persona esté bajo tutela.

Según la embajada danesa en Argentina, unas 1900 personas son “tuteladas” por el gobierno. Este número equivale al 0,05% de quienes tienen derecho a votar. Por otro lado, en el 2018 unos 702 600 ciudadanos de entre 16 y 64 años que reciben algún tipo de ayuda social votaron en las elecciones parlamentarias. Dicha misión diplomática aclaró esto en una publicación de Facebook hace unos nueve meses.

¿Qué dice la Constitución danesa?

Tras una búsqueda en Twitter, encontramos que el tweet había sido publicado con anterioridad en esa red social a inicios de mayo del 2019. Uno de los tweets virales del año pasado superó los 11 000 favoritos. Otro, del mismo día, señaló que el artículo 29 permitía suspender el voto a ciudadanos que recibían asistencia social.

Publicaciones pasadas señalaron el artículo 29 de la Constitución de Dinamarca.

El punto 2 del párrafo 1 del artículo 29 de la Constitución de Dinamarca del año 1953 indica que una ley —no la Constitución— determinaría de qué manera el castigo o el apoyo del gobierno (“ayuda para los pobres”) iba a afectar el derecho al voto.

Traducción automática del artículo 29 de la Constitución de Dinamarca de 1953.

La actual Constitución danesa dice, textualmente, que cualquier ciudadano domiciliado en Dinamarca puede votar “siempre que no haya sido declarado incapaz de conducir sus propios aires. Se establecerá por ley [como será] para la condena total y la asistencia pública”, en la sección 29. Esto tiene una explicación histórica.

Sección 29 de la Constitución de Dinamarca (en negro) y su comentario (gris). Edición del Parlamento danés.

Décadas antes de que se aprobara la Constitución, el gobierno danés ofrecía un tipo de asistencia mencionado en la legislación como “ayuda para los pobres”, según el blog danés Natmus.

En 1933 se dio la ‘reforma social’ en Dinamarca, que buscó garantizar los derechos “independientemente de su nivel de renta”, de acuerdo a la Universitat de Barcelona. Muchos daneses recibieron apoyo por parte del gobierno, pero esto no implicó la perdida de su derecho al voto. En 1961, se eliminó el término “ayuda para los pobres” de la ley danesa. Así lo explicó la embajada de Dinamarca en Argentina en un post de Facebook del 2019.

El documento My Constitutional Act (2014) que consiste en una versión comentada de la Constitución danesa editada por el Parlamento de Dinamarca, dice textualmente lo siguiente: “las personas que han sido declaradas legalmente incompetentes no tienen derecho a votar. Esto podría deberse a una enfermedad mental o discapacidad mental, por ejemplo. Sin embargo, las personas que reciben asistencia financiera de un municipio o que han sido condenadas por un delito ya no pierden el derecho al voto”.

My Constitutional Act With Explanations by Ignacio on Scribd

En conclusión

Debido a que la discusión en redes sociales se ha dirigido a relacionar la asistencia social con el derecho al voto y no con la condición de estar “bajo tutela”, calificamos el mensaje sobre la Constitución de Dinamarca como falso.