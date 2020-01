Un artículo que daba cuenta de la supuesta cantidad de abortos realizados entre el 1 y el 2 de enero se viralizó en grupos de Facebook autodenominados ‘provida’. La nota de Noticias cristianas indicaba que se habían dado 230 000 interrupciones del embarazo.

Solo en Facebook, la nota sobre los “230 000 abortos” fue compartida más de 14 000 veces en menos de tres semanas. Sin embargo, esta información es errada.

Artículo impreciso se compartió en grupos 'provida'.

Dentro del artículo, la página Noticias cristianas afirma que la cantidad de interrupciones del embarazo se basa en un registro de la web World o meter. “El número específico de abortos se basa en las cifras más recientes publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, dice la nota.

Sin embargo, cuando revisamos la página para corroborar el dato, este 19 de enero, World o meter registraba una cifra menor de abortos.

Cantidad no es actual, se basa en data pasada.

La página registra, en inglés, que el período “este año” se refiere desde el 1 de enero de “este año”. Además de definir el aborto en base a Wikipedia, la web asegura que, “según la OMS, cada año en el mundo se estima que hay entre 40 y 50 millones de abortos . Esto corresponde a aproximadamente 125 000 abortos por día”.

En la página de la OMS podemos encontrar un comunicado de prensa del 2017, el cual alerta que “en todo el mundo” se producen 25 millones de abortos peligrosos al año (45% del total). Este se basa en el informe Incidencia del aborto entre 1990 y 2014: niveles y tendencias mundiales, regionales y subregionales, del Instituto Guttmacher, en coautoría con la Organización Mundial de la Salud. Los datos fueron recogidos entre el 2010 y el 2014.

Datos son del 2010 al 2014 y fueron presentados en el 2017.

En ese sentido, la estadística en la que se basa la página sí es de la OMS, pero los datos (publicados en un informe del 2017) fueron recogidos entre el 2010 y el 2014.

En conclusión, no se puede afirmar que se han dado 230 000 abortos en los dos primeros días de este 2020, ya que aún no hay datos de este año. Por lo tanto, calificamos este viral como no sostenible o falso.