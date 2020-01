Durante el primer debate por estas Elecciones Congresales 2020, tanto ciudadanos como periodistas emitieron preguntas sobre temas clave, entre los cuales destacó el caso del licenciamiento de universidades, impulsado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

En ese contexto, la candidata Francis Gutiérrez, del partido Acción Popular, ofreció realizar acciones de fiscalización al financiamiento que van a recibir los centros de educación superior que acojan a los alumnos de las casas de estudios con licenciamiento denegado.

“Actualmente existen más de 100 000 alumnos que van a enfrentar este problema una vez que sus universidades cierren”, explicó la candidata en el debate.

Revisamos la lista de lista de universidades denegadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Son 35 casas de estudios superiores y dos escuelas de posgrados. La cantidad de alumnos fue contabilizada por la institución y puede ser corroborada en el portal de Transparencia de cada centro educativo.

Centro Lugar Fecha Alumnos matriculados en el semestre 2019-II* Universidad Peruana Las Américas Lima 3/01/2020 5 147 Universidad Santo Domingo de Guzmán Huarochirí,

Lima 30/12/2019 477 Universidad Alas Peruanas 26/12/2019 65 000 Universidad Privada Leonardo Da Vinci La Libertad 13/12/2019 428 Universidad Interamericana para el Desarrollo Lima 12/12/2019 778 Universidad Peruana de Ciencias e Informática Lima 12/12/2019 1 751 Universidad Peruana Santo Tomás de Aquino de Ciencia e Integración Junín 6/12/2019 512 Universidad San Pedro Chimbote

Filiales: Huaura, Piura, Cajamarca y Huaraz 5/12/2019 19 000 Universidad Seminario Bíblico Andino Lima 29/11/2019 179 Escuela Internacional de Posgrado S. A. C. Lima 22/11/2019 57 Universidad Privada Juan Mejía Baca Lambayeque 14/11/2019 546 Universidad Privada Autónoma del Sur Arequipa 14/11/2019 644 Universidad Peruana Austral del Cusco Cusco 8/11/2019 889 Escuela de Postgrado San Francisco Xavier 8/11/2019 17 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica Ica 29/10/2019 19 400 Universidad Ciencias de la Salud 17/10/2019 309 Universidad Privada SISE 15/10/2019 1 665 Universidad Inca Garcilaso de la Vega 10/10/2019 16 650 Universidad Peruana de Oriente 3/10/2019 708 Universidad Global del Cusco Cusco 24/09/2019 591 Universidad Privada Juan Pablo II 20/09/2019 930 Universidad Privada de la Selva Peruana 20/09/2019 1 021 Universidad de Ayacucho Federico Froebel 13/09/2019 437 Universidad Privada de Ica 5/09/2019 487 Universidad Privada de Pucallpa Ucayali 9/08/2019 1 022 Universidad Particular de Chiclayo Lambayeque 25/07/2019 6 234 Universidad San Andrés Lima 04/07/2019 505 Universidad Privada Arzobispo Loayza Lima 13/06/2019 1 277 Universidad Privada Telesup Lima 30/05/2019 20 274 Universidad Privada Sergio Bernales Lima, Huaral, Cajamarca 05/04/2019 704 Universidad Peruana Simón Bolívar Lima 22/02/2019 538 Universidad Marítima del Perú Callao 18/01/2019 180 Universidad de Lambayeque Lambayeque 21/12/2018 646 Universidad Peruana de Investigación y Negocios Lima 29/11/2018 420 Universidad Peruana de Integración Global S. A. C. Lima 30/10/2018 1 257 Universidad Peruana de Arte Orval S. A. C. Lima 18/10/2018 176

Tal como se ve en la tabla de datos, las universidades denegadas con un alumnado superior a 10 000 son cinco: Alas Peruanas, San Pedro, San Luis Gonzaga de Ica, Inca Garcilazo de la Vega y Telesup. Durante el semestre 2019-II, estas casas de estudios sumaron 140 324 alumnos. En ese sentido, solo esa cifra alcanza para corroborar el dato de la candidata de Acción Popular.

Aunque registramos la cantidad exacta de alumnos matriculados en el pasado semestre, la cifra de estudiantes afectados solo es aproximada, por varios factores.

Por un lado, a la cifra total se debería quitar la cantidad de egresados. Aquellos estudiantes que cursaron su último ciclo solo deben iniciar el trámite de bachillerato. De acuerdo a la Sunedu, aunque la universidad tenga la licencia denegada, los grados emitidos son reconocidos por el Estado.

Además, las universidades con licencia denegada no van a cerrar inmediatamente, sino que pueden contar con hasta dos años para hacerlo. Eso significa que los estudiantes de los últimos ciclos podrían culminar la carrera profesional. Cabe precisar que no todas las casas de estudios superiores han optado por este camino.

Por otro lado, están los alumnos que se matriculan “un ciclo sí y el otro no”, por temas económicos, laborales o personales. Esta es una cifra variable que hace que la cantidad de estudiantes “afectados” anunciados por la Sunedu y por las universidades denegadas difiera.

Por ejemplo, aunque las personas que se matricularon en la universidad recientemente denegada Alas Peruanas durante el semestre 2019 II fueron 65 000, la oficina de Comunicaciones aseguró que son cerca de 90 000 los estudiantes que aún no han retirado documentación. Es decir, aunque no se matriculen, legalmente son alumnos. Cada caso es particular.

Cabe precisar que se han abierto vacantes en las universidades licenciadas para el traslado de los alumnos. Además, el hecho de que las casas de estudio no consiguieran licenciamiento se debe a que no cumplieron criterios como, por ejemplo, falta de laboratorios y equipamiento, dudosos estándares de seguridad en las instalaciones y pobres mecanismos para facilitar la inserción laboral de los egresados.

En conclusión, el hecho de que las universidades con licencia denegada no hayan logrado satisfacer los mínimos criterios de calidad, según la revisión de la Sunedu, ha afectado a más de 100 000 alumnos, como indicó la número 36 de Acción Popular. Calificamos la afirmación de Francis Gutiérrez como cierta.