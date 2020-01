Vía Twitter se compartió el video que muestra a personas que visten el uniforme militar de Estados Unidos reunidos en lo que parece ser un templo o iglesia. La descripción indica que ellos están “clamando” para no movilizarse a Irán.

“Soldados estadounidenses pidiendo clamor" para no ir a un enfrentamiento contra Irán, reza el tweet, para luego adjuntar las etiquetas de “Tercera Guerra Mundial” y “Soleimani”, en clara alusión a la tensión entre Estados Unidos y el país ubicado en Oriente Medio.

Video de soldados estadounidenses fue publicado este 5 de enero.

Tras una búsqueda por imágenes con la herramienta Invid, encontramos el mismo video publicado en Facebook hace unos tres meses, el 16 de octubre del 2019.

Video de militares se viralizó en octubre del 2019.

Realizamos una búsqueda inversa del video de Facebook y encontramos artículos con fotos de los soldados arrodillados en el mismo centro religioso en páginas de noticias cristianas.

God Reports indica —en la nota ‘Renacimiento golpea la base del Ejército con 1459 recibiendo a Cristo’ del 15 de agosto del 2018— que casi 1500 militares de EE. UU. han visitado la capilla ’29 de julio', a cargo del capellán Jose Rondón desde marzo de ese año. El lugar es Fort Leonard Wood, una comunidad militar en Missouri Ozarks controlada por Estados Unidos.

Banner verde y turquesa aparece en el video.

Artículo muestra fotos del mismo lugar donde se grabó el video viral.

Si bien el video es tomado desde un ángulo más cercano, tanto la construcción de las paredes, el púlpito, las bancas de madera con forro azul y los banners permiten afirmar que se trata del mismo lugar. En la capilla ’29 de julio’ se predica el Evangelio cada domingo.

Capturas del video viral de soldados estadounidenses.

Para encontrar el video original, buscamos el nombre de la capilla con la herramienta Who posted what?, que es un buscador especializado en Facebook. Encontramos una publicación del 2019 con las fotos de los militares que acuden los domingos a la capilla general protestante de Fort Leonard Wood, de la cuenta oficial del Cuerpo de Capellanes del Ejército de Estados Unidos, compartida por el usuario Jose M. Rondon. No tiene referencias a Irán o a un posible conflicto con la república islámica.

En su cuenta de Facebook, el capellán del Ejército Jose M. Rondón, publicó el video viral el 13 de octubre del 2019. La descripción cita una pasaje bíblico. “Porque nuestro Dios es fuego consumidor”, de Hebreos (capítulo 12, versículo 29). Tampoco hay ninguna alusión a una próxima guerra con Irán.

Video fue publicado hace unos tres meses.

En conclusión

El video publicado en octubre del 2019 muestra a militares estadounidenses participando de un oficio religioso protestante en la capilla 29 de julio, la cual está a cargo del Ejército de Estados Unidos. El post original solo muestra el credo de esas personas. No es posible determinar su motivación, salvo su misma fe. Debido a la fecha, la grabación no está vinculada a la reciente tensión entre Irán y EE. UU. Por lo tanto, calificamos las publicaciones virales sobre “clamores para no ir a la guerra con la república islámica" como falsas.

Tensión entre Irán y Estados Unidos

Por otro lado, tras el anuncio de sanciones económicas de Estados Unidos a Irán, las últimas noticias sobre la tensión entre ambos países involucran a más actores. De acuerdo a Canadá, Reino Unido y a la Casa Blanca, las defensas iraníes habría derribado “por accidente” un avión de Ucrania, que llevaba 176 pasajeros.

La situación entre ambos países —que CNN incluso reseña como la “crisis” entre Estados Unidos e Irán— dio la vuelta al mundo con la noticia de la muerte del principal general iraní, Qasem Soleimani, quien perdió la vida en un ataque aéreo en Irak.