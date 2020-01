Mientras Australia todavía lucha contra los incendios forestales, en Twitter se compartió el video donde una canguro y una mujer rubia vestida de blanco se ‘abrazaban’. Las publicaciones virales afirmaban que la fémina lo había rescatado del fuego.

“Con este tierno abrazo, esta canguro agradeció el haber sigo rescatada de los incendios que azotan Australia”, indica uno de los tweets que compartieron el video viral. Una publicación de Twitter en inglés con el mismo mensaje fue publicado este 6 de enero.

La mujer que aparece en el video no lo salvó.

[object Object]

Sin embargo, esta imagen no corresponde a una rescatista que lucha contra los incendios forestales. Hace una semana, la periodista Laura Brown publicó el video en The Kangaroo Sanctuary que posteriormente fue viralizado en las redes sociales. Este ‘santuario’ de canguros está ubicado en Australia.

Este 7 de enero, Laura Brown aclaró en su cuenta oficial de Instagram que ella no había salvado al animal del fuego, tal como lo recogió Newtral. "El video de mí abrazando a mi compañero ‘Abi’ aquí se ha vuelto viral, lo cual es dulce para el sentimiento (aunque no la “rescaté” y no hay incendios en The Kangaroo Sanctuary, donde estábamos).

Junto a ese video, otros dos han sido recogidos por los medios de comunicación con el mismo mensaje debido a su viralidad. Cabe precisar que estos contenidos han sido compartidos en las redes sociales cuando los usuarios buscaban enterarse del destino de los koalas, canguros y otros animales propios de Australia ante los incendios forestales.

Fotos y videos de un canguro abrazando a su supuesta "rescatista" han sido viralizados.

La imagen de la derecha, en la que una mujer vestida de negro abraza a una canguro, es parte de un video del 2016. Tras una búsqueda por imágenes en Google, encontramos el blog Animaals, donde se describe a Abigail (“Abi para los amigos”) quien entonces tenía 10 años. El animal fue salvado cuando era una bebé y criada en el santuario mencionado líneas arriba. En la nota, insertan este video, del 1 de octubre del 2016.

Otra imagen de la canguro es con de una mujer que lleva un sombrero. En ese caso, la foto es del 31 de octubre del 2019, pero se ha viralizado en estas últimas semanas. Fue publicada por las redes sociales de The Kagaroo Sanctuary. Otra vez, la protagonista es Abi.

Según AFP Factual, el animal de 14 años no fue rescatada del fuego. Además, es común que se tome fotografías con los visitantes, según explicó el fundador del santuario en una publicación del año 2013. “Abi vino a mí como una huérfana de 5 meses y estaba bastante destrozada con cortes y rasguños", dice el post. "Es mi único canguro que aparece y da un gran abrazo”, explicó.

En conclusión

Las fotos y grabaciones son reales. Pero, ni la canguro Abigail fue “salvada” de los actuales incendios en Australia, ni la mujer vestida de blanco es una rescatista. En el caso de la mujer con prendas oscuras, la imagen es de hace más de tres años.

Por lo tanto, las publicaciones virales sobre el “abrazo del canguro” que vinculan los videos y las fotografías a los reciente incendios forestales en Australia son falsas.