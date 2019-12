Un artículo sobre la supuesta propuesta de una diputada de México para prohibir las batallas de rap fue compartido en Facebook. Se publicó este 12 de diciembre, a raíz del duelo de improvisación entre la española Sara Socas y el mexicano Rapder en el certamen internacional de freestyle Otumba.

Artículo fue compartido en varios grupos de fanáticos del freestyle.

El contenido de la nota viral falsa fue difundido —entre otras personas— por el conocido presentador de batallas de rap Cayu.

Personajes del mundo del freestyle también cayeron en desinformación.

La prueba

Según la nota del Diario de Mex, se trataba de una integrante de la Cámara de Diputados del partido Morena. Sin embargo, en todo el artículo no mencionan su nombre, solo que que es representante del distrito 76 de Jalisco, México.

Los legisladores mexicanos del partido Morena de la actual legislatura (LXIV) tienen una página web oficial donde se identifican. Filtramos los resultados para identificar a los diputados de Jalisco y encontramos a cinco mujeres, ninguna de las cuales fue elegida por “distrito 76”.

Diputados de Morena para el período legislativo LXIV.

Sara Socas se pronunció sobre el rumor en México

Por otro lado, la misma Sara Socas identificó que ese contenido era falso. Incluso, compartió un hilo de Twitter de una usuaria que cuestionaba aspectos de la nota titulada ‘Diputada de Morena propone prohibir las batallas de rap en México’, como la falta de elementos noticiosos.

Sara Socas se refirió con ironía a la desinformación.

En conclusión

El artículo original no menciona el nombre de la supuesta legisladora de México y no adjunta una declaración en formato de tweet o video. Es decir, no hay evidencia alguna de lo que afirma. Además, no hay ninguna diputada de Morena por el distrito 76. Por lo tanto, el viral sobre la prohibición de freestyle es falso.

Duelo de rap entre Sara Socas y Rapder

El contundente mensaje contra la violencia de género que dio la freestyler española Sara Socas al público en su batalla contra el mexicano Rapder se viralizó en las redes sociales y fue replicado por los medios de comunicación.

Ante ello, Rapder indicó en su cuenta de Facebook que sus rimas eran parte de un espectáculo para entretener al público. Además, cuestionó que no replicaran el resto del duelo, en el que —según sus propias palabras— “engrandece" a las mujeres de su provincia.

A esto cabe agregar que, después de la batalla de freestyle, tanto el mexicano como la canaria tuvieron palabras de reconocimiento en la red social Twitter.