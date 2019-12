Black Friday: Es falso que el ‘viernes negro’ tenga su origen en la esclavitud

Una imagen de esclavos se viralizó tanto en Facebook como en Twitter con motivo de la tradición comercial del Black Friday. Según la publicación en redes sociales, el término ‘Viernes negro’ se originó debido a la práctica de vender a personas bajo el régimen de esclavitud al día siguiente de la Acción de Gracias.

Imagen supuestamente es de 1904.

Incluso, la publicación viralizada en Twitter indicaba que durante el Black Friday había un “descuento” especial para la trata de personas. “Los estadounidenses venderían esclavos negros con un descuento para impulsar la economía. Por lo tanto, Black (los esclavos eran de origen africano) Friday (la fecha de las ventas el viernes de noviembre)”. Sin embargo, esto es falso.

Publicación de Twitter afirmaba que el nombre tenía que ver con los esclavos.

Tras una búsqueda de imágenes con Tin Eye, encontramos que la imagen de Facebook de los esclavos es la portada del libro: “Every mother’s son is guilty: Policing the Kimberley Frontier of Western Australia 1882-1905”, escrito por Chris Owen.

Libro es sobre una investigación al sistema de vigilancia policial a los aborígenes entre 1882 y 1905.

Este trata sobre la vigilancia policial en el distrito de Kimberley, Australia, a los australianos aborígenes, que fue calificada por el Comisionado Real Roth como “indignante”, ya que incluía el uso de cadenas para el cuello de los prisioneros.

La fotografía fue publicada en el semanario de Australia Occidental, Western Mail, y se titula “Aboriginal bathing gang in Wyndham” según comenta el autor en la introducción del libro, que recoge el verificador Newtral. De acuerdo a ABC News, la foto es de la Biblioteca Estatal de Victoria. Entonces, no se relaciona con los esclavistas estadounidenses.

Por otro lado, un motivo para que la fotografía hubiera comenzado a relacionarse con publicaciones de este tipo es que el libro habla sobre Blackbirding. Esta modalidad de esclavitud implicaba el secuestro de personas para que busquen conchas de perlas, según comentó Chris Owen a AFP Factual para el artículo “Does the sale day Black Friday trace its name back to the slave tarde?”.

¿Cuál es el origen del término Black Friday?

De acuerdo a la web de verificación Snopes, el significado original estaría relacionado a la descripción del Día de Acción de gracias’ “conocido por el absentismo laboral” y mencionado en 1951. En su artículo “¿Cómo obtuvo su nombre el ‘Viernes negro’?” se indica que el término era usado en la Filadelfia de 1960 por la policía para describir el día agitado de compras y el tráfico que se generaba en las calles.

Por otro lado, El Sabueso del medio Animal Político explicó que fue a partir de 1975 que el término Black Friday comenzó a ser usado para referirse a los descuentos comerciales.

En conclusión

La imagen no está relacionada al esclavismo estadounidense, sino al sistema de vigilancia policial violento de Kimberley, Australia. El término Black Friday tiene origen americano. Por lo tanto, la publicación sobre el ‘Viernes negro’ es falsa.