Es falso que Jennifer Aniston participe en campaña a favor de Donald Trump

Vía Twitter se viralizó una publicación sobre la identificación política de Jennifer Aniston. Supuestamente, la actriz iba a integrar una campaña a favor de Donald Trump. Sin embargo, esto es falso.

Tweet viral sobre Jennifer Aniston se publicó el 15 de noviembre.

A través de una búsqueda avanzada en Twitter, encontramos que el bulo está en dicha red social al menos desde el 27 de octubre del 2017.

Primera publicación en Twitter es de una cuenta anónima.

Publicaciones más antiguas son de fines de octubre del 2017.

Los artículos de usdeplorablesfortrump, dailyflashnews, daylynewposts y americantruepatriots han sido eliminados.

Viral falso sobre Jennifer Aniston data del 2017.

La nota visible es de theamericaninsider gracias a Web Archive. En el artículo publicado el 29 de octubre de 2017 se menciona la campaña de “celebridades por Trump”. Pero no hay más detalles sobre las supuestas declaraciones de la actriz, como cuándo o dónde lo dijo.

Para darle credibilidad, se agregan las reflexiones de la actriz Zoe Saldana, y se cita la AFP. Sin embargo, el enlace externo no trata sobre Jennifer Aniston.

Artículo del 29 de octubre del 2017 no tiene detalles sobre la supuesta declaración.

La página readfirstoday refiere un texto que menciona a Donald Trump y a Jennifer Aniston. Pero, nuevamente, el titular no guarda relación con el cuerpo.

El site de verificación Snopes refirió, en su artículo 'Is Jennifer Aniston Starting a ‘Celebrities for Trump’ Group?’, que una web conocida por su práctica de clickbait o ‘titulares anzuelo’ ya tenía un artículo sobre el tema en noviembre del 2017. La nota refería un intercambio del presidente Donald Trump con un usuario de Twitter, refiere la página Earn the necklace. Por eso, consideró el rumor como falso.

Tanto Fact Chek como Polifact, verificadores norteamericanos, “no encontraron evidencia” que pueda probar las supuestas declaraciones de la actriz de Friends, tal como lo refieren en sus artículos del 2018.

Por otro lado, Jennifer Aniston ha respaldado públicamente a la demócrata Hillary Clinton, como se puede ver en su cuenta de Instagram. La política norteamericana es integrante del partido opositor a Donald Trump.

En conclusión, las notas publicadas en el 2017 no desarrollan el tema, ni brindan evidencia sobre las declaraciones que le atribuyen a Jennifer Aniston. Además, la actriz manifestó su simpatía a la candidata demócrata y no al republicano Donald Trump. Por lo tanto, el viral que involucra al presidente de Estados Unidos es falso.