Es falso que camiones de caudales trasladaron dinero al avión de Evo Morales en Paraguay

Durante la madrugada del martes, el avión de la Fuerza Aérea mexicana que trasladaba a Evo Morales aterrizó en el aeropuerto Silvio Pettirossi, Paraguay, para recargar combustible. De manera paralela, dos camiones blindados de una empresa de seguridad se desplazaban en aquel lugar.

El recorrido de los camiones transportadores de caudales fue grabado en dos clips y difundido en las redes sociales, causando suspicacia. Sin embargo, el avión que aparece en los videos no es de la Fuerza Aérea de México, sino de la aerolínea TAM.

[object Object]

“Estos camiones blindados. Está saliendo Evo, el tesoro, todo se está yendo allí”, se escucha en uno de los videos. La dirección de los vehículos es de izquierda a derecha y están acercándose al avión.

“¿Qué tal si Evo está ahí adentro?”, cuestiona una voz masculina. “En este avión mexicano, es el colmo, realmente, qué descaro del presidente”, dice una mujer. “Camiones blindados entrando” se escucha en otra grabación, en la que los vehículos se alejan del avión.

En el video se ve claramente cómo los camiones pasan cerca a un avión, cuyo estabilizador vertical dice TAM. El logotipo pertenece a la aerolínea TAM Airlines. Esa no es la nave donde viajó Evo Morales.

Video muestra a los camiones pasar por el avión de la aerolínea TAM.

Aviones de la aerolínea TAM. Foto: AFP.

El expresidente de Bolivia fue trasladado en el avión de la Fuerza Aérea mexicana. La nave tenía pintados los colores de la bandera de México en el estabilizador vertical. Por lo tanto, no es cierto que los camiones de caudales trasladaron dinero al medio de transporte donde estaba Evo Morales.

El avión que trasladaba a Evo Morales está pintado con la bandera de México.

¿Qué pasó en realidad en el aeropuerto de Paraguay?

La actividad de los vehículos llevando dinero está confirmada. Sin embargo, según la empresa de transportes Prosegur, propietaria de los camiones blindados, “en ningún momento se realizó una operación cercana al avión del exmandatario” Evo Morales, de acuerdo al comunicado que recogió ABC de Paraguay. El medio adjuntó el video de todo el recorrido.

Por otro lado, el titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar Melgarejo, calificó la historia de Evo Morales y los “camiones con dinero” como “disparatada”, al ser consultado por la radio Universo de Paraguay.

¿Cómo se difundió el bulo?

Tras una búsqueda por imágenes con InVid, encontramos que el video que se publicó primero en Twitter es el de @BoPlataforma, el pasado 12 de noviembre.

Ese mismo día, un periodista compartió un video en Facebook que agrupa tres clips: los dos primeros son de los camiones blindados y en el tercero se escucha a una mujer reclamando a un funcionario. Él pidió que compartieran la grabación ya que “estaban borrándola” de Twitter. Este fue compartido por varios medios de comunicación.

De manera paralela, otro periodista de Paraguay alertaba de la supuesta maniobra de Evo Morales, sin tomar en cuenta que los aviones eran distintos. Lo mismo ocurrió con algunos comunicadores en Perú.

Periodista de Paraguay afirmó que el avión trasladaba a Evo Morales.

En conclusión

El video no está alterado, pero lo que se dice en él no se ajusta a la realidad. El avión que aparece en el clip es de TAM, no de la Fuerza Aérea mexicana. Por lo tanto, las publicaciones sobre Evo Morales y los “camiones de dinero” son falsas.

Cabe precisar que estas publicaciones en redes sociales se realizaron en un contexto de crisis política en Bolivia y de profundo descrédito a Evo Morales. El líder aymara renunció bajo presión, después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) denunciara indicios de fraude en el reciente proceso electoral.