Es falso que Japón redujo su semana laboral a cuatro días: se trató de un proyecto laboral

Esta semana se viralizó una publicación en Facebook que vinculaba el número de horas de trabajo con la productividad del empleado. Supuestamente, Japón había reducido los días que el trabajador debía asistir a su centro laboral.

“Japón redujo la semana laboral a 4 días y la productividad aumentó 40%”, se podía leer. “El nuevo sistema tiene como objetivo dar más días libres a los trabajadores que cuidan a niños u otros miembros de la familia”, indicaba la publicación.

Sin embargo, esta medida no se aplica a todo el país, como deja entrever la publicación. Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, un trabajador puede trabajar hasta cinco días, con una jornada diaria de 8 horas como máximo.

En Japón, la jornada máxima puede ser de hasta cinco días.

La publicación, entonces, no se condice con la realidad. Tampoco con el artículo enlazado, que reportaba los resultados de un proyecto laboral de la filial japonesa de Microsoft, de reducción de la jornada laboral.

Microsoft Japón implementó un proyecto para “reformar el estilo de trabajo”, llamado ‘Work Life Choice Challenge Summer 2019’. Así, los empleados tenían libres los viernes. Los resultados arrojaron un incremento de ventas por empleado de un 39,9%, comparado con agosto del 2018.

El incremento de productividad en Microsoft no solo se debió a los días libres

Microsoft señaló que la reducción de la jornada laboral no fue el único factor presente en el experimento. “Aunque estas cifras son información objetiva, no solo son los resultados logrados por este desafío, sino que han sido alcanzados por varios factores”, indicaron este 8 de noviembre en su sitio web.

Por ejemplo, los empleados de Microsoft en Japón tenían acceso a “puntos de beneficio" para ser utilizados en actividades de deporte, viajes, relajación y autodesarrollo.

¿El proyecto de Microsoft en Japón puede ser aplicado en América Latina?

Especialistas en Recursos Humanos coinciden en señalar que una flexibilidad en el horario laboral impacta de manera positiva en la productividad, pero no puede ser el único factor a tomar en cuenta.

Un punto importante es el nivel de informalidad de América Latina, ya que se “se necesitan más horas de trabajo para poder alcanzar suficientes ingresos a fin de subsistir”, indica Luis Maraví, de la facultad de Recursos Humanos en la Universidad San Martín de Porres (USMP).

Eso explica que "en los países latinoamericanos trabajan un promedio de 41 horas por semana, frente las 37 y 39 horas que se realizan en Europa y Norteamérica”, refiere el catedrático, citando un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Para Mónica Villegas, directora de Oportunidades Laborales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la reducción de la jornada laboral disminuiría el tiempo que un ciudadano permanece atrapado en el tráfico vehicular, lo cual sería un beneficio.

Además, el proyecto aplicado por la empresa Microsoft en Japón puede replicarse “en el horario de verano, cuando los niños están en casa”. Para ello, el trabajador tendría que “aprender a distribuir su tiempo", dentro de una “cultura de respeto” a sus compromisos y objetivos laborales, según Villegas.

Por otro lado, un indicador de que los latinoamericanos eligen gestionar sus propios horarios es la presencia de trabajadores independientes, de acuerdo al especialista en Recursos Humanos de Visma Raet, Marcelo Di Gennaro.

Él apuntó, además, una característica de las últimas generaciones de trabajadores. Los millenials y centennials “no conciben el trabajo desconectado de su vida personal", sino que lo ven como un todo, "por lo cual es una imposición lograr un balance positivo entre trabajo y ocio”.

En conclusión

El post de Facebook hacía referencia a una noticia publicada por Microsoft respecto a su proyecto de verano. Sí es cierto que la empresa obtuvo un incremento de productividad, pero no que la medida fuera aplicada por el gobierno de Japón. Debido a que se trata de un caso particular y no algo aplicado a todo el país, calificamos la publicación viral como falsa.