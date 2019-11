Es falso que 70% de ‘violadores en manada’ son extranjeros, como afirman desde Vox

El candidato de Vox, Santiago Abascal, hizo referencia —durante el debate presidencial— al caso de violación grupal más mediático en España: el ataque de ‘la manada de Manresa’, ocurrido en el 2016.

“Aquí hemos conocido los nombres, los detalles de una manada española en el año 2016. Pero después de esa manada ha habido más de 100 manadas en España y el 70% de quienes están imputados son extranjeros. De eso no hablan ustedes”, acusó el político del partido de ultraderecha Vox.

Al menos tres medios españoles calificaron como falsa la declaración de Santiago Abascal. A pesar de eso, el diputado Iván Espinosa —que también es parte de Vox— defendió las declaraciones de su candidato. Para sustentar su afirmación, adjuntó la fuente: una investigación editada por el Ministerio del Interior de España.

“Anoche Santiago Abascal afirmó que el 70% de los violadores en manada eran extranjeros. Hoy los progres han atacado a Vox por decirlo. ¿No sería notable que el Ministerio del Interior hubiera publicado que la cifra de agresores españoles es del 31%? (para los de letras: 69%, extranjeros)”, ironizó.

Tweet reafirmó las declaraciones del candidato presidencial del Vox.

Entonces, ¿el 70% de todos los imputados por violaciones grupales —después del 2016, como dijo Santiago Abascal— son extranjeros? No.

Aunque el documento en el que se basa existe, las afirmaciones de ambos políticos del Vox son falsas. Dicho escrito no recoge información sobre todos los violadores ‘en manada’, solo aquellos casos en los que el agresor no conocía a la víctima. Además, no cuenta con datos recientes.

El informe se titula ‘Agresores sexuales con víctima desconocida’ (AVD) y analiza casos de España. Como se desprende de su nombre, perfila a los abusadores sexuales que atacaron a una persona que no conocían. El motivo por el que se realiza este trabajo es que “son los más difíciles de identificar”.

Es decir, el informe deja de lado todas las violaciones en España realizadas por la pareja, familiares, ‘amigos’ y vecinos, los llamados “agresores con víctima conocida”.

El informe sustenta por qué perfila a agresores con víctima desconocida (AVD).

Además, los datos no son “después del 2016”, como indicó Santiago Abascal. Estos se basan en denuncias recogidas por el Ministerio del Interior de España entre 2009 y 2013 y en 600 atestados policiales sobre agresiones o abusos sexuales “cometidos principalmente en el 2011” tanto de manera grupal como individual.

El dato presente en el pantallazo de Iván Espinosa muestra que el 31% de los violadores en manada —desde el 2009 al 2013— analizados en ese informe que no conocían a la víctima antes del ataque, son españoles. El resto son extranjeros. El párrafo hace hincapié en la diferencia respecto al caso de las violaciones individuales. Por otro lado, la siguiente nacionalidad con más agresores es del 22%.

La nacionalidad española sigue registrando el mayor número de AVD en el informe, en el caso de violaciones grupales.

De acuerdo a El País, Newtral y Maldita, no existen datos oficiales del Ministerio del Interior de España sobre la nacionalidad de los agresores sexuales en grupo.

En conclusión

Existe una tergiversación del informe presentado como fuente por el político del Vox, ya que analiza solo a los agresores sexuales que no tenían relación con la víctima (AVD). Por lo tanto, es falso que el “70% de los violadores ‘en manada’ de España, son extranjeros”.

Cabe indicar que esta afirmación falsa también fue difundida en agosto de este este año por cuentas afines al Vox. Por otro lado, una de las conclusiones del informe fue que la nacionalidad más frecuente de los agresores sexuales —de los casos analizados en el documento— es la española (52%).