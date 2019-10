Es falso que el informe final de Comisión Lava Jato recomendó investigar a Alan García

Rosa María Bartra, integrante de la Comisión Permanente, aseguró que “nunca se excluyó” a Alan García en una entrevista dada a RPP Noticias, este 23 de octubre. En un tenso diálogo con la periodista Patricia del Río, la fujimorista defendió el informe final de la Comisión Lava Jato intercalando afirmaciones ciertas y falsas.

Hubo al menos tres momentos en los que Patricia del Río pregunta si Alan García está incluido en la lista de personas recomendadas a investigar por el Ministerio Público en el informe final. La periodista lee artículos periodísticos para formular sus preguntas a Rosa Bartra.

Del Río: Prensa, declaraciones suyas. "La señora Bartra respondió a las críticas debido a que el informe final de la Comisión Lava Jato no recomienda investigar al expresidente García”.

Bartra: Y dale con lo mismo, es que sí recomienda investigar.

...

Del Río: Es que no es verdad, señora Bartra, no está el nombre [de Alan García] en la lista de personas [recomendadas a investigar]. Es más, “Rosa Bartra agregó que al exmandatario se le hicieron los procedimientos que la comisión estaba autorizada, tales como el secreto bancario", etcétera, pero que ustedes no son Ministerio Público como los levantamientos del secreto bancario y que no reunieron la información para colocarla en la lista.

Bartra: Así es, nosotros no podemos encarcelar al señor Nava para tenerlo preso y después obligarlo a decir algo y que muestre las pruebas.

Del Río: Señora, 150 nombres.

Bartra: Dentro de los cuales está Alan García Pérez.

...

Del Río: Señora Bartra, la lista de investigados, incluye...

Bartra: Hubieron 600 investigados de los cuales se recomendó la investigación a más de 140.

Del Río: La investigación de 140…

Bartra: 170.

Del Río: ¿Entre ellos está el señor Alan García?

Bartra: Entre ellos está. Por supuesto. Por supuesto que está. Sin embargo, dicen excluyó. Excluyó y excluyó, y eso es absolutamente falso.

La Comisión Lava Jato incluyó en su investigación a unas 600 personas, según las declaraciones de Rosa Bartra. Además, recomendó la investigación posterior de, aproximadamente, 140 personas al Ministerio Público. Estas últimas conforman “la lista” a la que hace referencia la periodista Patricia del Río.

Alan García fue una de las 600 personas que fueron parte de la investigación de la Comisión Lava Jato. Pero, no fue incluido dentro de las recomendaciones para ser investigado más adelante por el Ministerio Público, tal como se puede comprobar leyendo el documento.

No hay en todo el informe final de la Comisión Lava Jato ninguna parte donde se recomiende investigar al expresidente Alan García. Los lectores de La República pueden comprobarlo si buscan ‘Alan García’, ‘Alan Gabriel’ y ‘García Pérez’ en el documento PDF y encontrarán los mismos resultados que recopilamos en este video.

De esta manera, se concluye que es falso que la Comisión Lava Jato haya recomendado investigar a Alan García.

Rosa María Bartra defiende el informe final

Tal como la misma Rosa María Bartra lo menciona en su cuenta de Twitter, la Comisión Lava Jato encontró responsabilidad política e "infracción de la función pública” por parte del expresidente García Pérez.

Rosa María Bartra publicó pantallazos donde se evidencia que Alan García fue uno de los "600 investigados".

Aún así, no denunciaron al fallecido aprista por responsabilidad constitucional porque, como justifica el informe final en la página 498, estaban fuera del plazo.

El informe explica por qué no se puede realizar una acusación constitucional a García Pérez.

Tampoco se toma en cuenta a Alan García en la acusación penal. A pesar de eso, la fujimorista mencionó el nombre de Alan García dentro de los recomendados. Esto también fue desmentido en Twitter con ayuda del mismo documento.