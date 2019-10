Es falso que pedidos de cambio de género en niños aumentaron 4500% en Reino Unido

Un video publicado por la página de Facebook de ‘Con mis hijos no te metas’ (CMHNTM) aseguraba que en el 2018 hubo un aumento del 4500% en los pedidos de cambio de género. Sin embargo, esto no se ajusta a la verdad.

“El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido está investigando este tipo de problemas, ya que en el 2018 se registró un aumento de 4,500% en solicitudes de cambio de género en niños que utilizan tratamientos para alterar el desarrollo natural de sus cuerpos”, decía el video publicado el pasado 25 de septiembre por el colectivo CMNTM.

Encontramos que algunos medios británicos reportaron información relacionada a la supuesta investigación que, de acuerdo al colectivo ‘Con mis hijos no te metas’, se basa en datos del 2018.

The Guardian informó que los pedidos de adultos británicos para recibir servicios relacionados a la identidad de género se había “cuadruplicado” en un lapso de 10 años, el 10 de julio del 2016. Pasó de 498 —entre el 2006 y 2007— a 18592 —de 2015-16—. Los datos fueron recogidos gracias a la ‘Ley de Libertad de Información’, según la nota.

En julio del 2017, The Telegraph puso el foco en los menores de edad en el artículo: “El número de niños remitidos a clínicas de identidad de género se cuadruplicó en cinco años”. Para sustentar eso, el medio presentó solamente las cifras del centro médico Gender Identity Development Service (GIDS), ya que es el único que está bajo la regulación del Ministerio de Salud de Reino Unido para menores de 18 años.

Al año siguiente, el 15 de septiembre del 2018, el medio sensacionalista Daily Mail publicó que el gobierno de Reino Unido investigaba por qué la cantidad de ‘pedidos de transición’ de niñas había “aumentado en 4000 por ciento”.

Según el medio británico, “el número de niños remitidos para tratamiento de género ha aumentado de 97 —entre el 2009 y 2010— a 2519 en —de 2017-18—. Pero, con mucho, el aumento más pronunciado se produjo entre las niñas: de 40 (2009-10) a 1806 (2017-18)”.

Sobre estos números cabe precisar que, aunque asegura que son “cifras oficiales”, no se indica la institución o vocero que las brindó. No hay fuente. Además, tampoco explica cuál es el rango de edad de las solicitudes.

Este último dato es importante porque, de acuerdo a la ministra Penny Mordaunt, según cita un artículo de Maya Forstater (“85 preguntas para la Ministra de la Oficina de la Mujer”), el tratamiento hormonal solo puede darse a partir de los 16 años, “después de una mirada profunda y continua sobre cómo está progresando la salud de ese menor”. Los llamados “bloqueadores de la pubertad” no pueden aplicarse en menores de doce años y la cirugía solo está disponible para adultos (mayores de 18 años). En ese caso, en Reino Unido quienes pueden recibir tratamiento son púberes o adolescentes, pero no “niños” —como alerta el Daily Mail—.

Suponiendo que con el término “niños” se ha querido hacer alusión a ‘menores de edad’, es decir, personas que aún no cumplen 18 años, hemos realizado los cálculos en base al artículo del Daily Mail —los demás que han sido publicados después del 16 de septiembre, como The Telegraph, mantienen las mismas cifras—. El presunto aumento es de 3056% en diez años (de 137 a 4325), entre las solicitudes de niños y niñas.

Decimos “presunto” porque, como ya indicamos, el artículo base no cita ninguna fuente identificable. Pero, aunque fueran cifras oficiales, el aumento de las solicitudes no llega a ser 4500%. Por lo tanto, el video de ‘Con mis hijos no te metas’ contiene afirmaciones falsas sobre las políticas de cambio de género para menores en Reino Unido.

La República intentó comunicarse con el colectivo de ‘Con mis hijos no te metas’ a través de su fanpage, pero hasta el cierre de esta nota, no obtuvo respuesta.

