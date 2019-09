Es falso que el Ejército del Perú “bloqueará fronteras a venezolanos” [VIDEO]

Este fin de semana, la comunidad de venezolanos en el mundo —incluyendo al exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma— compartió activamente un video en las redes sociales. En la grabación, unos tres hombres vestidos de militares anuncian el supuesto cierre de fronteras para impedir el ingreso de migrantes naturales de Venezuela. Sin embargo, esto es falso, porque ellos no son parte del Ejército peruano.

“Repartan el periódico para que la población se informe de la nueva ley. Ejército peruano. A partir del lunes cerraremos todas las fronteras, desde Tacna hasta Tumbes. Ya tenemos las órdenes del nuevo ministro del Interior. Vamos a trabajar con nuestros hermanos de la Policía Nacional, con la Fuerza Aérea, la Marina y toda la frontera, señores. Para que no pase ningún [...] venezolano, señores”, dice uno de los hombres con un uniforme similar al del Ejército del Perú, mediante un megáfono.

Entonces, hablan de una ley, de un nuevo ministro del Interior y de un cierre de frontera dirigido a venezolanos que quieran ingresar a Perú. El lugar de la grabación parece ser Cañete, Pisco, de acuerdo al letrero de un ómnibus que está en el video. Pero, ¿el Ejército peruano se dedica a vender periódicos? No, esa no es su tarea. Además, la institución encargada de velar por la seguridad en la provincia es la Policía Nacional (PNP), no el Ministerio del Interior.

Para empezar, en Perú las leyes se publican a través del Diario Oficial El Peruano y en su página web. Filtramos la legislación emitida por el Ministerio del Interior desde el lunes 23 hasta el domingo 29 de septiembre. Las separatas indican autorizaciones para viajes, aceptación de renuncias y una intervención en la región de Arequipa. Así, descartamos que exista alguna norma legal para el “bloqueo de fronteras contra venezolanos”.

¿Entonces, quiénes son estos hombres que visten un uniforme? Al revisar el video, encontramos que, tal como señaló el usuario Alonso Gurmendi, han alterado su vestimenta militar con un parche de colores multicolor. Por lo tanto, ellos no representan al Ejército del Perú.

Los militares peruanos no venden periódicos ni tienen ese parche en el uniforme.

El símbolo que ostentan pertenece al movimiento radical etnocacerista. Son seguidores de Antauro Humala —hermano del expresidente Ollanta Humala Tasso— que continúa preso. Ellos van vestidos de militares, portan un megáfono y venden su periódico. Están a favor del “fusilamiento para delincuentes” y de un gobierno liderado por las Fuerzas Armadas. Aunque intentan participar en la vida política del país, su inscripción como partido fue denegada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), como reportó este medio el pasado 22 de agosto de 2019.

A pesar de que no tenían certeza de la veracidad de este video, varios usuarios identificados como venezolanos lo difundieron en sus redes sociales. Entre ellos, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

Primero, pidió al gobierno de Perú “aclarar si es cierta esa supuesta orden del Ministerio del Interior de cerrar frontera para impedir ingreso" de los venezolanos. Luego de esa enérgica consulta, pasó a afirmar que “ese trato indigno es repudiable”. Hasta este domingo 29 de septiembre, su cuenta no replicó la respuesta del Estado peruano, que ya desmintió ese infundio.

Político venezolano compartió video sin contrastar la información.

Grupos de Facebook dirigidos a peruanos también hicieron eco de la desinformación que circulaba entre los venezolanos en Perú.

Portal peruano informó dentro de la nota que serían seguidores de Antauro Humala.

La declaración del movimiento etnocacerista —que ha sido vetado para participar en las elecciones— fue desmentida por las autoridades peruanas el mismo 27 de septiembre, cuando se viralizó el video entre las cuentas de venezolanos en Perú. El embajador de Juan Guaidó en Perú, Carlos Scull, también anunció a la comunidad venezolana que el mensaje era falso.

Ministerio de Defensa de Perú desmintió la desinformación.

Por lo tanto, concluimos que es falso que el Ejército del Perú “bloqueará fronteras a venezolanos”, como difundieron los radicales etnocaceristas. Cabe explicar que los anuncios del gobierno peruano son difundidos por sus canales oficiales.

Este medio ha desmentido virales difundidos en las redes sociales que aumentan la desinformación sobre los migrantes en el país. Sin embargo, este video fue difundido entre la comunidad venezolana para alertar xenofobia. Algunos usuarios intentaron explicar lo ocurrido e hicieron que ‘Antauro Humala’ fuera tendencia en Twitter entre el 27 y 28 de septiembre.

